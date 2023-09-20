Наша гордість. 5 українців, які отримували "Оскар"
Протягом усієї історії вручення премії "Оскар" американською кіноакадемією, серед лауреатів, крім відомих голлівудських зірок, опинялися й українці. Однак цей факт був не завжди широко помічений, і ми збираємося виправити цю ситуацію.
РБК-Україна (проект Styler) згадує імена культурних діячів з України, які заслужено отримали престижну нагороду і прославили свою країну на міжнародній сцені.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: oscars.org, Вікіпедія.
Варвара Каринська
У 1949 році нагороду "Оскар" отримала Варвара Каринська, художниця-костюмерка, яка народилася у Харкові.
На знімальному майданчику вона мала дивовижний дар створювати костюми з наявних під рукою матеріалів, які захоплювали навіть найвимогливіших актрис.
Всупереч примхливому характеру таких легенд як Марлен Дітріх, Вів'єн Лі та Інгрід Бергман, Каринська з великим задоволенням бралася до роботи.
Вона заслужено отримала нагороду "Оскар" за костюми, створені для фільму "Жанна Д'Арк". Її творіння вразили навіть членів журі кінопремії, і коли вона, тендітна жінка, піднімалася на сцену, щоб прийняти статуетку, весь зал захоплено аплодував.
Варвара Каринська (фото: wikimedia)
Квітка Цісик
Незважаючи на те, що ікона світового вокалу Квітка Цісик народилася в Нью-Йорку, українська мова і мелодії завжди були важливою частиною життя її сім'ї, яка іммігрувала із Західної України.
Співачка записала саундтрек до фільму "Ти світло мого життя". Ця пісня так глибоко зворушила членів кіноакадемії, що в 1978 році вони присудили їй звання найкращого саундтреку до кінофільму.
Квітка Цісик (фото: kvitkacisyk.com / KMC Records)
Джек Паллас
Герой вестернів Джек Паллас був одним із найяскравіших голлівудських акторів минулого століття. Але мало хто знає, де його справжня Батьківщина.
Так, у 1992 році Паллас вийшов на сцену "Оскару" за своєю першою статуеткою. З гордістю він представив себе як українця на ім'я Володимир, зі справжнім прізвищем Палагнюк.
Зазвичай Джек знімався в екшен-фільмах і вестернах, але його давньою мрією була роль у комедії. І коли в нього з'явився шанс зіграти у фільмі "Міські піжони", актор виклався настільки, що навіть отримав заповітну нагороду.
Джек Паллас (фото: Getty Images)
Євгеній Мамут
Євгенів Мамут - відомий українець у Голівуді, який також удостоївся "Оскару". Статуетку він отримав у 1988 році.
За чверть століття перебування в Голлівуді цей харків'янин зробив істотний внесок у створення спецефектів для світових блокбастерів, починаючи від "Брудних танців" і закінчуючи легендарною "Матрицею".
Проте Євген отримав нагороду за свою роботу у фільмі "Хижак". Прибулець, який вразив кінокритиків, змінював форму, зникав і з'являвся в кадрі, був створений з використанням унікального "еластик-ефекту".
Мамут досяг цього шляхом використання 1200 смужок масок, які по черзі перекривали кадри. Той самий метод він використав при створенні ефекту польоту кулі в знаменитій "Матриці", що принесла йому також "Оскар".
Анатолій Кокуш
Киянин Анатолій Кокуш у 2006 році був удостоєний двох технічних премій "Оскар", які вручаються за внесок у розробку технологій, не пов'язаний з конкретним фільмом.
Усі касові хіти Голлівуду останніх двадцяти років, включно з "Форсажем", "Таксі", "Гоббітом", "Гаррі Поттером", "Троєю" і багатьма іншими, використовували технології, створені Анатолієм.
Перший український кран "Каскад", розроблений ним, з'явився на знімальних майданчиках СРСР ще у 1982 році, але на той час не викликав великого інтересу у радянських кінематографістів.
Однак через десять років механізовані крани з дистанційним керуванням від українського інженера стали справжнім відкриттям для Голлівуду. Вперше український винахід було використано на зйомках знаменитого фільму "Титанік", який також завоював "Оскар".
Нещодавно стало відомо, який фільм від України змагатиметься за "Оскара".
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