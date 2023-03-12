Золота малина 2022: названо найгірший фільм і актори

У США пройшла церемонія нагородження за найневдаліші та сумнівні досягнення у кінематографі. До списку 43 церемонії "Золота малина" потрапили такі відомі актори, як Том Хенкс та Джаред Лето.

Які фільми та актори були визнані найневдалішими, повідомили на офіційному сайті премії.

Найгірший фільм

Найпровальнішим фільмом за версією "Золота малина 2022" стала драма "Блондинка" Ендрю Домініка про Мерілін Монро. Сценарій до цього фільму також визнали найгіршим.

Проте виконавиця головної ролі Ана де Армас - номінована на премію "Оскар", у категорії "Найкраща актриса".

Інші антипремії:

Найгірший актор - Джаред Літо ("Морбіус")

Найгірша акторка - "Золота малина" (За помилкову номінацію. Спершу "Золота малина" назвала найгіршою акторкою 13-річну Раян Кіру Армстронг з фільму "Палійка". Однак після хвилі критики "Золота малина" змінила правила щодо віку номінантів та іронічно вручила антипремію собі).

Нагорода-відкуп для кінематографіста, що виправився, - Колін Фаррелл ("Банші Інішеріна"). У 2004 році був визнаний найгіршим актором, а у 2022 номінований на "Оскар".

Найгірший актор другого плану - Том Хенкс ("Елвіс")

Найгірша актриса другого плану - Адріана Архона ("Морбіус")

Найгірша екранна комбінація - Том Хенкс та його латексне обличчя, а також безглуздо кумедний акцент в "Елвісі".

Найгірший рімейк, сіквел чи чужа ідея - "Піноккіо" (Від Дісней)

Найгірший сценарій - Ендрю Домінік "Блондинка"