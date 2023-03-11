Оскар 2023: хто забере омріяні статуетки

Найкращий фільм

У "битві" за найважливішу нагороду премії щороку розгортаються баталії. Букмекери прогнозують перемогу шаленому інді-блокбастеру "Все завжди та водночас" режисерів Деніелів. Втім, найвірогідніше статуетку отримає нова робота Спілберга "Фабельмани". Стрічка вже отримала "Золотий глобус" та прихильність публіки. Дуже особистий, автобіографічний фільм розкриває сімейні стосунки юного режисера, який остійно дивився на світ через об’єктив.

Також на цю нагороду претендують: "На Західному фронті без змін", "Аватар: Шлях води", "Банши Інішерина", "Елвіс", "Тар", "Найкращий стрілець: Маверік", "Трикутник смутку", "Говорять жінки".

Найкращий режисер

Якщо вірити в стару прикмету Оскара - хто виграє режисуру, той забирає "Найкращий фільм", - то нагорода дістанеться Спілбергу. Режисерові дійсно вдалося зачарувати глядача своїм кіно, поділитися з ним спогадами дитинства та зізнатися в коханні кінематографу. Втім, у Деніелів теж високі шанси отримати статуетку. Їхній творчий тандем, який подарував світові "Людину-швейцарський ніж", пішов ще далі в своєму хуліганському запалі, та створив гігантську яскраву карусель, на яку неможливо не дивитися.

Також на цю нагороду претендують: Мартін Макдона ("Банши Інішерина"), Рубен Естлунд ("Трикутник смутку"), Тодд Філд ("Тар").

Найкраща чоловіча роль

Це, певно, для мене одна з найскладніших номінацій цього року. З одного боку мене вчергове вразив талант Коліна Фаррела в "Банши Інішерина", але ігнорувати тріумфальне повернення в кар’єру Брендана Фрейзера неможливо. Він фантастично втілив образ в фільмі "Кит". Його герой викликав цілий спектр емоцій: від відрази, жалю, нерозуміння до повного прийняття.

Також на цю нагороду претендують: Остін Батлер ("Елвіс"), Пол Мескаль ("Після сонця"), Білл Наї ("Жити").

Найкраща жіноча роль

В цій номінацій битва розгорнеться між двома основними фаворитками: Кейт Бланшетт та Мішель Єо. Скоріш за все, академіки віддадуть нагороду Мішель Єо, для якої робота у "Все завжди та водночас" стала справжнім бенефісом, що демонструє її потужний талант. Але я сподіваюсь, що премію вручать Кейт Бланшетт, адже вона настільки переконливо втілила образ, що повірити в його вигаданість вкрай складно.

Також на цю нагороду претендують: Ана де Армас ("Білявка"), Андреа Райзборо ("Заради Леслі"), Мішель Вільямс ("Фабельмани").

Найкращий оригінальний сценарій

Як на мене, цьогоріч саме це найцікавіша номінація. Дуже складно обрати найкращого, коли є такі конкуренти. Особисто я віддала би нагороду "Трикутнику смутку". В своїй новій сатиричній комедії рубен Естлунт продовжує досліджувати людську поведінку та висміювати соціальні групи. Вдало написаний сценарій дозволяє легко говорити з глядачем про нагальні суспільні теми.

Також на цю нагороду претендують: Мартін Макдона ("Банши Інішерина"), Ден Кван і Деніел Шайнерт ("Все завжди і водночас"), Стівен Спілберг і Тоні Кушнер ("Фабельмани"), Тодд Філд ("Тар").

Найкращий міжнародний художній фільм

Думаю, тут перемога дістанеться німецькому фільму "На Західному фронті без змін". Адаптація роману Еріха Марії Ремарка від Netflix сповнена пацифістських меседжів, які, ймовірно, стануть вирішальними у виборі академіків. Хоча в цій категорії є цікавіші роботи, на кшталт польського "ЕО" та бельгійського "Близько".

Також в цій категорії представлені фільми: "Аргентина, 1985" (Аргентина), "Тиха дівчина" (Ірландія).

У категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм" закликаю всіх вболівати за "Будинок зі скалок", спільного виробництва Данії, Фінляндії, Швеції та України. У фільмі йдеться про дітей з дитбудинку у Лисичанську, де всього в кількох кілометрах від лінії фронту вирішуються їхні долі.