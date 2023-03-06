Оскар 2023: хто претендує на перемогу, цікаві факти та де дивитися церемонію

Уже скоро відбудеться церемонія вручення Оскар 2023, де назвуть кращі фільми, найталановитіших акторів і режисерів року.

Коли саме й де можна буде спостерігати за цим грандіозним шоу, хто претендує на звання най-най-найкращих у світі кіно - читайте у нашому матеріалі нижче .

Коли пройде Оскар 2023

Вручення Оскара щорічно проводиться з метою визнання найкращих фільмів та творчих здобутків у кіноіндустрії. Ця золота статуетка вважається однією з найпрестижніших нагород у світі кіно і є надважливою подією для кінематографії.

12 березня Академія кінематографічних мистецтв і наук вже 95-й раз відзначатиме найкращі фільми, випущені у минулого року.

Церемонія традиційно відбудеться у лос-анджелеському театрі "Долбі". Ведучим премії буде американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел.

До слова, в Україні ексклюзивне право на показ прямої трансляції дійства отримав телеканал Суспільне Культура. Трансляцію можна буде дивитися у ніч з 12 на 13 березня (з 2:00 до 5:00 за київським часом).

Список номінантів

Найкращий фільм

На західному фронті без змін

Аватар: Шлях води

Банши Інішерина

Елвіс

Все завжди та водночас

Фабельмани

Тар

Найкращий стрілець: Маверік

Трикутник смутку

Говорять жінки

Найкращий режисер

Ден Кван і Деніел Шайнерт ("Все завжди та водночас")

Тодд Філд ("Тар")

Мартін Макдонах ("Банши Інішерина")

Рубен Естлунд ("Трикутник смутку")

Стівен Спілберг ("Фабельмани")

Найкраща чоловіча роль

Остін Батлер ("Елвіс")

Колін Фаррелл ("Банши Інішерина")

Брендан Фрейзер ("Кит")

Пол Мескаль ("Після сонця")

Білл Наї ("Жити")

Найкраща жіноча роль

Кейт Бланшетт ("Тар")

Ана де Армас ("Білявка")

Андреа Райзборо ("Заради Леслі")

Мішель Вільямс ("Фабельмани")

Мішель Єо ("Все завжди та водночас")

Найкраща чоловіча роль другого плану

Брендан Глісон ("Банши Інішерина")

Браян Тайрі Генрі ("Міст")

Джадд Хірш ("Фабельмани")

Баррі Кіоган ("Банши Інішерина")

Джонатан Ке Кван ("Все завжди та водночас")

Найкраща жіноча роль другого плану

Анджела Бассетт ("Чорна пантера: Ваканда назавжди")

Хонг Чау ("Кит")

Керрі Кондон ("Банши Інішерина")

Джеймі Лі Кертіс ("Все завжди та водночас")

Стефані Сюй ("Все завжди та водночас")

Найкращий анімаційний повнометражний фільм

Піноккіо Ґільєрмо дель Торо

Марсель, Мушля в черевичках

Кіт у чоботях 2: Останнє бажання

Морське чудовисько"

Я - панда

Найкращий міжнародний художній фільм

На західному фронті без змін

Аргентина, 1985

Близько

EO

Тиха дівчина

Також переможців визначатимуть у таких категоріях, як:

найкращий оригінальний сценарій

найкращий адаптований сценарій

найкращий документальний повнометражний фільм

найкращий документальний короткометражний фільм

найкращий ігровий короткометражний фільм

найкращий анімаційний короткометражний фільм

найкраща музика до фільму

найкраща пісня до фільму

найкращий монтаж

найкращий звук

найкраща робота художника-постановника

найкраща операторська робота

найкращий грим та зачіски

дизайн костюмів

найкращі візуальні ефекти

Додамо, що картина "Все завжди й водночас" представлена аж в 11 номінаціях.

Цікаві факти про премію Оскар

Всього вручається 24 статуетки Оскар, одна з яких золота, решта - покриті бронзою.

Кожна статуетка важить близько 3,8 кг і має висоту 34 см.

Назва "Оскар" була запропонована актрисою Мері Пікфорд, яка вважала, що статуетка схожа на її дядька Оскара.

Рекордсменами за кількістю отриманих нагород Оскар на сьогодні є фільми “Бен-Гур” Вільяма Вайлера, “Титанік” Джеймса Камерона та “Володар перснів: Повернення короля” Пітера Джексона.

Найстаршим актором, який отримав Оскар, є Крістофер Пламмер. Він став лауреатом премії у віці 82 років за роль у фільмі “Початок”.

Наймолодшою акторкою, яка отримала Оскар, була 10-річна Татум О'Ніл за роль у фільмі “Клієнт” 1973 року.