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Оскар 2023: хто претендує на перемогу, цікаві факти та де дивитися церемонію

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Понеділок 06 березня 2023 19:45
Оскар 2023: хто претендує на перемогу, цікаві факти та де дивитися церемонію Оскар 2023 відбудеться вже скоро (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Уже скоро відбудеться церемонія вручення Оскар 2023, де назвуть кращі фільми, найталановитіших акторів і режисерів року.

Коли саме й де можна буде спостерігати за цим грандіозним шоу, хто претендує на звання най-най-найкращих у світі кіно - читайте у нашому матеріалі нижче.

Коли пройде Оскар 2023

Вручення Оскара щорічно проводиться з метою визнання найкращих фільмів та творчих здобутків у кіноіндустрії. Ця золота статуетка вважається однією з найпрестижніших нагород у світі кіно і є надважливою подією для кінематографії.

12 березня Академія кінематографічних мистецтв і наук вже 95-й раз відзначатиме найкращі фільми, випущені у минулого року.

Церемонія традиційно відбудеться у лос-анджелеському театрі "Долбі". Ведучим премії буде американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел.

До слова, в Україні ексклюзивне право на показ прямої трансляції дійства отримав телеканал Суспільне Культура. Трансляцію можна буде дивитися у ніч з 12 на 13 березня (з 2:00 до 5:00 за київським часом).

Список номінантів

Найкращий фільм

  • На західному фронті без змін
  • Аватар: Шлях води
  • Банши Інішерина
  • Елвіс
  • Все завжди та водночас
  • Фабельмани
  • Тар
  • Найкращий стрілець: Маверік
  • Трикутник смутку
  • Говорять жінки

Найкращий режисер

  • Ден Кван і Деніел Шайнерт ("Все завжди та водночас")
  • Тодд Філд ("Тар")
  • Мартін Макдонах ("Банши Інішерина")
  • Рубен Естлунд ("Трикутник смутку")
  • Стівен Спілберг ("Фабельмани")

Найкраща чоловіча роль

  • Остін Батлер ("Елвіс")
  • Колін Фаррелл ("Банши Інішерина")
  • Брендан Фрейзер ("Кит")
  • Пол Мескаль ("Після сонця")
  • Білл Наї ("Жити")

Найкраща жіноча роль

  • Кейт Бланшетт ("Тар")
  • Ана де Армас ("Білявка")
  • Андреа Райзборо ("Заради Леслі")
  • Мішель Вільямс ("Фабельмани")
  • Мішель Єо ("Все завжди та водночас")

Найкраща чоловіча роль другого плану

  • Брендан Глісон ("Банши Інішерина")
  • Браян Тайрі Генрі ("Міст")
  • Джадд Хірш ("Фабельмани")
  • Баррі Кіоган ("Банши Інішерина")
  • Джонатан Ке Кван ("Все завжди та водночас")

Найкраща жіноча роль другого плану

  • Анджела Бассетт ("Чорна пантера: Ваканда назавжди")
  • Хонг Чау ("Кит")
  • Керрі Кондон ("Банши Інішерина")
  • Джеймі Лі Кертіс ("Все завжди та водночас")
  • Стефані Сюй ("Все завжди та водночас")

Найкращий анімаційний повнометражний фільм

  • Піноккіо Ґільєрмо дель Торо
  • Марсель, Мушля в черевичках
  • Кіт у чоботях 2: Останнє бажання
  • Морське чудовисько"
  • Я - панда

Найкращий міжнародний художній фільм

  • На західному фронті без змін
  • Аргентина, 1985
  • Близько
  • EO
  • Тиха дівчина

Також переможців визначатимуть у таких категоріях, як:

  • найкращий оригінальний сценарій
  • найкращий адаптований сценарій
  • найкращий документальний повнометражний фільм
  • найкращий документальний короткометражний фільм
  • найкращий ігровий короткометражний фільм
  • найкращий анімаційний короткометражний фільм
  • найкраща музика до фільму
  • найкраща пісня до фільму
  • найкращий монтаж
  • найкращий звук
  • найкраща робота художника-постановника
  • найкраща операторська робота
  • найкращий грим та зачіски
  • дизайн костюмів
  • найкращі візуальні ефекти

Додамо, що картина "Все завжди й водночас" представлена аж в 11 номінаціях.

Цікаві факти про премію Оскар

Всього вручається 24 статуетки Оскар, одна з яких золота, решта - покриті бронзою.

Кожна статуетка важить близько 3,8 кг і має висоту 34 см.

Назва "Оскар" була запропонована актрисою Мері Пікфорд, яка вважала, що статуетка схожа на її дядька Оскара.

Рекордсменами за кількістю отриманих нагород Оскар на сьогодні є фільми “Бен-Гур” Вільяма Вайлера, “Титанік” Джеймса Камерона та “Володар перснів: Повернення короля” Пітера Джексона.

Найстаршим актором, який отримав Оскар, є Крістофер Пламмер. Він став лауреатом премії у віці 82 років за роль у фільмі “Початок”.

Наймолодшою акторкою, яка отримала Оскар, була 10-річна Татум О'Ніл за роль у фільмі “Клієнт” 1973 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, хто отримав престижну нагороду Греммі 2023.

А також писали про те, що український мультик здобув нагороду Best Animated Film на міжнародному кінофестивалі.

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