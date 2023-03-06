Оскар 2023: хто претендує на перемогу, цікаві факти та де дивитися церемонію
Уже скоро відбудеться церемонія вручення Оскар 2023, де назвуть кращі фільми, найталановитіших акторів і режисерів року.
Коли саме й де можна буде спостерігати за цим грандіозним шоу, хто претендує на звання най-най-найкращих у світі кіно - читайте у нашому матеріалі нижче.
Коли пройде Оскар 2023
Вручення Оскара щорічно проводиться з метою визнання найкращих фільмів та творчих здобутків у кіноіндустрії. Ця золота статуетка вважається однією з найпрестижніших нагород у світі кіно і є надважливою подією для кінематографії.
12 березня Академія кінематографічних мистецтв і наук вже 95-й раз відзначатиме найкращі фільми, випущені у минулого року.
Церемонія традиційно відбудеться у лос-анджелеському театрі "Долбі". Ведучим премії буде американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел.
До слова, в Україні ексклюзивне право на показ прямої трансляції дійства отримав телеканал Суспільне Культура. Трансляцію можна буде дивитися у ніч з 12 на 13 березня (з 2:00 до 5:00 за київським часом).
Список номінантів
Найкращий фільм
- На західному фронті без змін
- Аватар: Шлях води
- Банши Інішерина
- Елвіс
- Все завжди та водночас
- Фабельмани
- Тар
- Найкращий стрілець: Маверік
- Трикутник смутку
- Говорять жінки
Найкращий режисер
- Ден Кван і Деніел Шайнерт ("Все завжди та водночас")
- Тодд Філд ("Тар")
- Мартін Макдонах ("Банши Інішерина")
- Рубен Естлунд ("Трикутник смутку")
- Стівен Спілберг ("Фабельмани")
Найкраща чоловіча роль
- Остін Батлер ("Елвіс")
- Колін Фаррелл ("Банши Інішерина")
- Брендан Фрейзер ("Кит")
- Пол Мескаль ("Після сонця")
- Білл Наї ("Жити")
Найкраща жіноча роль
- Кейт Бланшетт ("Тар")
- Ана де Армас ("Білявка")
- Андреа Райзборо ("Заради Леслі")
- Мішель Вільямс ("Фабельмани")
- Мішель Єо ("Все завжди та водночас")
Найкраща чоловіча роль другого плану
- Брендан Глісон ("Банши Інішерина")
- Браян Тайрі Генрі ("Міст")
- Джадд Хірш ("Фабельмани")
- Баррі Кіоган ("Банши Інішерина")
- Джонатан Ке Кван ("Все завжди та водночас")
Найкраща жіноча роль другого плану
- Анджела Бассетт ("Чорна пантера: Ваканда назавжди")
- Хонг Чау ("Кит")
- Керрі Кондон ("Банши Інішерина")
- Джеймі Лі Кертіс ("Все завжди та водночас")
- Стефані Сюй ("Все завжди та водночас")
Найкращий анімаційний повнометражний фільм
- Піноккіо Ґільєрмо дель Торо
- Марсель, Мушля в черевичках
- Кіт у чоботях 2: Останнє бажання
- Морське чудовисько"
- Я - панда
Найкращий міжнародний художній фільм
- На західному фронті без змін
- Аргентина, 1985
- Близько
- EO
- Тиха дівчина
Також переможців визначатимуть у таких категоріях, як:
- найкращий оригінальний сценарій
- найкращий адаптований сценарій
- найкращий документальний повнометражний фільм
- найкращий документальний короткометражний фільм
- найкращий ігровий короткометражний фільм
- найкращий анімаційний короткометражний фільм
- найкраща музика до фільму
- найкраща пісня до фільму
- найкращий монтаж
- найкращий звук
- найкраща робота художника-постановника
- найкраща операторська робота
- найкращий грим та зачіски
- дизайн костюмів
- найкращі візуальні ефекти
Додамо, що картина "Все завжди й водночас" представлена аж в 11 номінаціях.
Цікаві факти про премію Оскар
Всього вручається 24 статуетки Оскар, одна з яких золота, решта - покриті бронзою.
Кожна статуетка важить близько 3,8 кг і має висоту 34 см.
Назва "Оскар" була запропонована актрисою Мері Пікфорд, яка вважала, що статуетка схожа на її дядька Оскара.
Рекордсменами за кількістю отриманих нагород Оскар на сьогодні є фільми “Бен-Гур” Вільяма Вайлера, “Титанік” Джеймса Камерона та “Володар перснів: Повернення короля” Пітера Джексона.
Найстаршим актором, який отримав Оскар, є Крістофер Пламмер. Він став лауреатом премії у віці 82 років за роль у фільмі “Початок”.
Наймолодшою акторкою, яка отримала Оскар, була 10-річна Татум О'Ніл за роль у фільмі “Клієнт” 1973 року.
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