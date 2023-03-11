Оскар 2023: кто заберет вожделенные статуэтки

Самый лучший фильм

В "битве" за важнейшую награду премии ежегодно разворачиваются баталии. Букмекеры прогнозируют победу безумному инди-блокбастеру "Все всегда и одновременно" режиссеров Дэниелов. Впрочем, вероятнее всего статуэтку получит новая работа Спилберга "Фабельманы". Лента уже получила "Золотой глобус" и расположение публики. Очень личный, автобиографический фильм раскрывает семейные отношения юного режиссера, который постоянно смотрел на мир через объектив.

Также на эту награду претендуют: "На Западном фронте без перемен", "Аватар: Путь воды", "Банши Инишинина", "Элвис", "Тар", "Лучший стрелок: Маверик", "Треугольник печали", "Говорят женщины".

Лучший режиссер

Если верить в старую примету Оскара – кто выиграет режиссуру, тот забирает "Лучший фильм", – то награда достанется Спилбергу. Режиссеру действительно удалось очаровать зрителя своим кино, поделиться с ним воспоминаниями детства и признаться в любви кинематографу. Впрочем, у Дэниелов тоже высокие шансы получить статуэтку. Их творческий тандем, подаривший миру "Человек-швейцарский нож", пошел еще дальше в своем хулиганском пылу, и создал гигантскую яркую карусель, на которую невозможно не смотреть.

Также на эту награду претендуют: Мартин Макдона ("Банши Инишинина"), Рубен Эстлунд ("Треугольник печали"), Тодд Филд ("Тар").

Лучшая мужская роль

Это, наверное, для меня одна из самых сложных номинаций в этом году. С одной стороны меня в очередной раз поразил талант Колина Фаррела в "Банши Инишинина", но игнорировать триумфальное возвращение в карьеру Брендана Фрейзера невозможно. Он фантастически воплотил образ в фильме "Кит". Его герой вызвал целый спектр эмоций: от отвращения, сожаления, непонимания до полного принятия.

Также на эту награду претендуют: Остин Батлер ("Элвис"), Пол Мескаль ("После солнца"), Билл Наи ("Жить").

Лучшая женская роль

В этой номинации битва развернется между двумя основными фаворитками: Кейт Бланшетт и Мишель Ео. Скорее всего академики отдадут награду Мишель Ео, для которой работа во "Все всегда и одновременно" стала настоящим бенефисом, демонстрирующим ее мощный талант. Но я надеюсь, что премия будет вручена Кейт Бланшетт, ведь она настолько убедительно воплотила образ, что поверить в его вымышленность крайне сложно.

Также на эту награду претендуют: Ана де Армас ("Блондинка"), Андреа Райзборо ("Ради Лесли"), Мишель Уильямс ("Фабельманы").

Лучший оригинальный сценарий

По-моему, в этом году именно это самая интересная номинация. Очень сложно выбрать лучшего, когда есть такие конкуренты. Лично я отдала бы награду "Треугольнику печали". В своей новой сатирической комедии Рубен Эстлунт продолжает исследовать человеческое поведение и высмеивать социальные группы. Удачно написанный сценарий позволяет легко говорить со зрителем о неотложных общественных темах.

Также на эту награду претендуют: Мартин Макдона ("Банши Инишинина"), Дэн Кван и Дэниел Шайнерт ("Все всегда и одновременно"), Стивен Спилберг и Тони Кушнер ("Фабельманы"), Тодд Филд ("Тар").

Лучший международный художественный фильм

Думаю, здесь победа достанется немецкому фильму "На Западном фронте без изменений". Адаптация романа Эриха Марии Ремарка от Netflix полна пацифистских месседжей, которые предположительно станут решающими в выборе академиков. Хотя в этой категории есть более интересные работы, вроде польского "ЕО" и бельгийского "Близко".

Также в этой категории представлены фильмы: "Аргентина, 1985" (Аргентина), "Тихая девушка" (Ирландия).

В категории "Лучший документальный полнометражный фильм" призываю всех болеть за "Дом из заноз", совместного производства Дании, Финляндии, Швеции и Украины. В фильме речь идет о детях из детдома в Лисичанске, где всего в нескольких километрах от линии фронта решаются их судьбы.