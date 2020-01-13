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Оскар 2020: все номинанты на самую престижную кинопремию

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Названы все фильмы и актеры, которые претендуют на Оскар в 2020 году

Оскар 2020 могут получить Скарлетт Йоханссон и Брэд Питт, а награду за лучший фильм с большой вероятностью заберет "Джокер".

Так, 13 января стали известны все номинанты на 92-ю премию, которая пройдет 9 февраля в театре "Долби" в Голливуде. Голосование за лучших актеров и актрис, режиссеров и их фильмы длилось несколько дней. И теперь Академия кинематографических искусств и наук подвела его итоги.

Все претенденты на Оскар 2020 по категориям:

Лучшая актриса второго плана:

  • Лаура Дерн ("Брачная история")
  • Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо" )
  • Флоренс Пью ("Маленькие женщины")
  • Марго Робби ("Бомба")
  • Кэти Бейтс ("Дело Ричарда Джуэлла")

Маленькие женщины

Лучший актер второго плана:

  • Том Хэнкс ("Прекрасный день в нашем районе")
  • Аль Пачино ("Ирландец")
  • Джо Пеши ("Ирландец")
  • Брэд Питт ("Однажды... в Голливуде")
  • Энтони Хопкинс ("Два папы")

Лучший фильм на иностранном языке:

  • "Корпус-Кристи" (Польша)
  • "Ханиленд" (Северная Македония)
  • "Отверженные" (Франция)
  • "Боль и слава" (Испания)
  • "Паразиты" (Южная Корея)

Лучший актер:

  • Антонио Бандерас ("Боль и слава")
  • Леонардо Ди Каприо ("Однажды... в Голливуде")
  • Адам Драйвер ("Брачная история")
  • Хоакин Феникс ("Джокер")
  • Джонатан Прайс ("Два папы")

Джокер

Лучшая актриса:

  • Синтия Эриво ("Гарриет")
  • Сирша Ронан ("Маленькие женщины")
  • Скарлетт Йоханссон ("Брачная история")
  • Шарлиз Терон ("Бомба")
  • Рене Зеллвегер ("Джуди")

Лучший режиссер:

  • Пон Чжун Хо ("Паразиты")
  • Тодд Филлипс ("Джокер")
  • Сэм Мендес ("1917")
  • Мартин Скорсезе ("Ирландец")
  • Квентин Тарантино ("Однажды... в Голливуде")

Лучший фильм:

  • "1917"
  • "Ford против Ferrari"
  • "Ирландец"
  • "Кролик Джоджо"
  • "Джокер"
  • "Маленькая женщина"
  • "Брачная история"
  • "Однажды... в Голливуде"
  • "Паразиты"

Кролик Джоджо

Отметим, что западные критики считают, что главным претендентом на Оскар в категории "Лучший фильм", является нашумевшая картина "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли.

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