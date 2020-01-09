В сериале "Властелин Колец" сыграют актеры из "Игры престолов"

Актеры из "Игры престолов" сыграют в сериале "Властелин колец" (Фото: коллаж РБК-Украина)

Новый сериал от Amazon "Властелин Колец" пополнился Старками

Сериал "Властелин колец" производства компании Amazon Studios должен выйти к 2021 году, и сейчас творцы приквела экранизации саги Джона Р.Р. Толкина "Братство кольца" занимаются подбором актеров и планируют съемки. Уже известно, что в проекте примет участие Джозеф Моул, который сыграл персонаж Бенджена Старка в нашумевшей ленте от HBO "Игра престолов".

Как пишет издание Deadline, английскому актеру досталась роль главного злодея в сериале - Орена.

В сериале про Средиземье роль героя Балдора получил Роберт Арамайо, которого зритель мог запомнить как молодого Неда Старка из той же "Игры престолов" в шестом и седьмом сезонах.

Роберт Арамайо в роли молодого Неда Старка в сериале "Игра престолов" (Фото: скриншот)

Актер уже сменил Уилла Поултера, который отказался от работы в декабре 2019 года из-за проблем с графиком.

Считается, что в сериале от Amazon участвуют также Эма Хорват ("Виселица 2", "Не смотри глубже"), Маркелла Кавена ("Пикник у Висячей скалы"), Морфидд Кларк ("Дракула", "Капкан") и Максим Бродли ("Молокососы", "Холлиокс").

Маркелла Кавена (Фото: digitaltrends.com)

Действия в сериале будут происходить за тысячи лет до событий "Властелина колец" и "Хоббита".

Студия выкупила права у потомков Толкина за 250 миллионов долларов и обязалась снять как минимум 5 сезонов, общий бюджет которых - один миллиард долларов. Съемки будут проходить в Новой Зеландии. В первом сезоне вероятно будет 20 серий.

Джозеф Моул в роли Бенджена Старка из "Игры престолов" станет главным злодеем в сериале "Властелин колец" (Фото: скриншот)

Шоуреннерами в новом фэнтезийном детище от Amazon выступают Дж.Д Пейн и Патрик Маккей, исполнительный продюсер с режиссером Хуан Антонио Байона и его партнер по продюсированию Белен Атьенца, Линдси Вебер, Брюс Ричмонд, Джин Келли, Шарон Таль Игуадо, а также писатели Дженнифер Хатчисон; Джейсон Кэхилл и Джастин Доубл.