Оскар 2020: всі номінанти на найпрестижнішу кінопремію

Оскар 2020 можуть отримати Скарлетт Йоханссон і Бред Пітт, а нагороду за кращий фільм з великою ймовірністю забере "Джокер".

Так, 13 січня стали відомі всі номінанти на 92-ю премію, яка відбудеться 9 лютого в театрі "Долбі" в Голлівуді. Голосування за кращих акторів і актрис, режисерів і їхні фільми тривало кілька днів. І тепер Академія кінематографічних мистецтв і наук підбила його підсумки.

Всі претенденти на Оскар 2020 за категоріями:

Краща актриса другого плану:

Лора Дерн ("Шлюбна історія")

Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо" )

Флоренс П'ю ("Маленькі жінки")

Марго Роббі ("Бомба")

Кеті Бейтс ("Справа Річарда Джуелла")

Маленькі жінки

Кращий актор другого плану:

Том Хенкс ("Чудовий день в нашому районі")

Аль Пачіно ("Ірландець")

Джо Пеші ("Ірландець")

Бред Пітт ("Одного разу... у Голлівуді")

Ентоні Хопкінс ("Два тата")

Кращий фільм іноземною мовою:

"Корпус-Крісті" (Польща)

"Ханіленд" (Північна Македонія)

"Знедолені" (Франція)

"Біль і слава" (Іспанія)

"Паразити" (Південна Корея)

Кращий актор:

Антоніо Бандерас ("Біль і слава")

Леонардо Ді Капріо ("Одного разу... у Голлівуді")

Адам Драйвер ("Шлюбна історія")

Хоакін Фенікс ("Джокер")

Джонатан Прайс ("Два папи")

Джокер

Краща актриса:

Синтія Еріво ("Гаррієт")

Сірша Ронан ("Маленькі жінки")

Скарлетт Йоханссон ("Шлюбна історія")

Шарліз Терон ("Бомба")

Рене Зеллвегер ("Джуді")

Кращий режисер:

Пон Чжун Хо ("Паразити")

Тодд Філліпс ("Джокер")

Сем Мендес ("1917")

Мартін Скорсезе ("Ірландець")

Квентін Тарантіно ("Одного разу у Голлівуді")

Кращий фільм:

"1917"

"Аутсайдери" (Ford проти Ferrari)

"Ірландець"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Маленька жінка"

"Шлюбна історія"

"Одного разу... у Голлівуді"

"Паразити"

Кролик Джоджо

Відзначимо, що західні критики вважають, що головним претендентом на Оскар в категорії "Кращий фільм", є гучна картина "Джокер" з Хоакіном Феніксом у головній ролі.

Нагадаємо, серіал "Відьмак" хочуть продовжити на 7 сезонів.