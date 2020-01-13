Оскар 2020: всі номінанти на найпрестижнішу кінопремію

Оскар 2020 можуть отримати Скарлетт Йоханссон і Бред Пітт, а нагороду за кращий фільм з великою ймовірністю забере "Джокер".
Так, 13 січня стали відомі всі номінанти на 92-ю премію, яка відбудеться 9 лютого в театрі "Долбі" в Голлівуді. Голосування за кращих акторів і актрис, режисерів і їхні фільми тривало кілька днів. І тепер Академія кінематографічних мистецтв і наук підбила його підсумки.
Всі претенденти на Оскар 2020 за категоріями:
Краща актриса другого плану:
- Лора Дерн ("Шлюбна історія")
- Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо" )
- Флоренс П'ю ("Маленькі жінки")
- Марго Роббі ("Бомба")
- Кеті Бейтс ("Справа Річарда Джуелла")
Маленькі жінки
Кращий актор другого плану:
- Том Хенкс ("Чудовий день в нашому районі")
- Аль Пачіно ("Ірландець")
- Джо Пеші ("Ірландець")
- Бред Пітт ("Одного разу... у Голлівуді")
- Ентоні Хопкінс ("Два тата")
Кращий фільм іноземною мовою:
- "Корпус-Крісті" (Польща)
- "Ханіленд" (Північна Македонія)
- "Знедолені" (Франція)
- "Біль і слава" (Іспанія)
- "Паразити" (Південна Корея)
Кращий актор:
- Антоніо Бандерас ("Біль і слава")
- Леонардо Ді Капріо ("Одного разу... у Голлівуді")
- Адам Драйвер ("Шлюбна історія")
- Хоакін Фенікс ("Джокер")
- Джонатан Прайс ("Два папи")
Джокер
Краща актриса:
- Синтія Еріво ("Гаррієт")
- Сірша Ронан ("Маленькі жінки")
- Скарлетт Йоханссон ("Шлюбна історія")
- Шарліз Терон ("Бомба")
- Рене Зеллвегер ("Джуді")
Кращий режисер:
- Пон Чжун Хо ("Паразити")
- Тодд Філліпс ("Джокер")
- Сем Мендес ("1917")
- Мартін Скорсезе ("Ірландець")
- Квентін Тарантіно ("Одного разу у Голлівуді")
Кращий фільм:
- "1917"
- "Аутсайдери" (Ford проти Ferrari)
- "Ірландець"
- "Кролик Джоджо"
- "Джокер"
- "Маленька жінка"
- "Шлюбна історія"
- "Одного разу... у Голлівуді"
- "Паразити"
Кролик Джоджо
Відзначимо, що західні критики вважають, що головним претендентом на Оскар в категорії "Кращий фільм", є гучна картина "Джокер" з Хоакіном Феніксом у головній ролі.
Нагадаємо, серіал "Відьмак" хочуть продовжити на 7 сезонів.