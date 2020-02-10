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Оскар 2020: главные победители церемонии

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Оскар 2020 показал миру лучшие достижения киноиндустрии

Оскар 2020 состоялся в голливудском театре "Долби" в ночь с 9 на 10 февраля. Грандиозная 92-я церемония вручения золотых статуэток собрала главных представителей мировой киноиндустрии на красной дорожке. Кто стал обладателем "Оскара" 2020 в главных номинациях - в материале Styler.

Отметим, что премия "Оскар" вручается в 24 номинациях, но главными считаются десять. Триумфатором 92-й церемонии награждения "Оскар" стал фильм "Паразиты", он получил 4 награды из 6, на которые был номинирован.

Оскар 2020 запомнился также тем, что Брэд Питт получил свою первую статуэтку.

Оскар в категории "Лучший фильм" - "Паразиты"

На статуэтку претендовали девять кинолент:

  • "Ford против Ferrari",
  • "Ирландец",
  • "Кролик Джоджо",
  • "Джокер",
  • "Маленькие женщины",
  • "Брачная история",
  • "1917",
  • "Однажды в... Голливуде",
  • "Паразиты".

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Лучшим режиссером стал Пон Чжун Хо за фильм "Паразиты"

Номинировались пять режиссеров:

  • Сэм Мендес ("1917"),
  • Мартин Скорсезе ("Ирландец"),
  • Тодд Филлипс ("Джокер"),
  • Квентин Тарантино ("Однажды в... Голливуде"),
  • Пон Чжун Хо ("Паразиты").

Лучшим актером 2020 года стал Хоакин Феникс за роль в "Джокере"

Претендовали на получение Оскара:

  • Антонио Бандерас за роль Сальвадора Майо в фильме "Боль и слава",
  • Леонардо Ди Каприо за роль Рика Далтона в "Однажды в... Голливуде",
  • Хоакин Феникс за роль Артура Флека в "Джокере",
  • Адам Драйвер за роль Чарли Барбера в "Брачной истории",
  • Джонатан Прайс за роль кардинала Хорхе Марио Бергольо в фильме "Два Папы".

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Хоакин Феникс в роли Джокера (кадр из фильма)

Лучшей актрисой в этом году стала Рене Зелвегер за фильм "Джуди"

Номинировались на Оскар в этой категории:

  • Синтия Эриво за роль Гарриет Табмен в фильме "Гарриет",
  • Скарлетт Йоханссон за роль Николь Барбер в "Брачной истории"
  • Сирша Ронан за Джозефину "Джо" Марч в "Маленьких женщинах",
  • Шарлиз Терон за роль Мегин Келли в "Скандале",
  • Рене Зеллвегер за Джуди Гарленд в "Джуди".

Лучшим актером второго плана стал Брэд Питт за роль Клиффа Бута в "Однажды в... Голливуде"

На это звание претендовали пять актеров:

  • Том Хэнкс за роль Фреда Роджерса в фильме "Прекрасный день по соседству",
  • Энтони Хопкинс за роль Бенедикта XVI в фильме "Два Папы",
  • Аль Пачино за роль Джимми Хоффы в "Ирландце",
  • Джо Пеши за Рассела Буфалино в "Ирландце",
  • Брэд Питт за роль Клиффа Бута в "Однажды в... Голливуде".

Брэд Питт в "Однажды в Голливуде" (кадр из фильма)

Оскар в категории Лучшая актриса второго плана получила Лора Дерн за роль Норы Фэншоу в "Брачной истории".

Претендовали на статуэтку в номинации:

  • Кэти Бэйтс за роль Барбары "Боби" Джуэлл в к/ф "Дело Ричарда Джуэлла",
  • Лора Дерн за роль Норы Фэншоу в "Брачной истории",
  • Скарлетт Йоханссон за роль Рози Бецлер в "Кролике Джоджо",
  • Флоренс Пью за Эми Марч в "Маленьких женщинах",
  • Марго Робби за роль Кайлы Посписил в "Скандале".

Лора Дерн и Скарлетт Йоханссон в "Брачной истории" (кадр из фильма)

Лучший оригинальный сценарий - Пон Чжун Хо и Хан Джин Вон, "Паразиты".

Номинантами на премию в категории стали:

  • Райан Джонсон - "Достать ножи",
  • Ноа Баумбах - "Брачная история",
  • Сэм Мендес и Кристи Уилсон-Кэрнс - "1917",
  • Квентин Тарантино - "Однажды в… Голливуде",
  • Пон Чжун Хо и Хан Джин Вон - "Паразиты".

Оскар за Лучший адаптированный сценарий получил Тайка Вайтити за "Кролик Джоджо"

Претендентами на "Оскар" в категории были:

  • Стивен Заиллян - "Ирландец",
  • Тайка Вайтити - "Кролик Джоджо",
  • Тодд Филлипс и Скотт Сильвер - "Джокер",
  • Грета Гервиг - "Маленькие женщины",
  • Энтони Маккартен - "Два Папы".

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Лучшим анимационным полнометражным фильмом в 2020 году стала "История игрушек 4"

В номинацию попали пять мультфильмов:

  • "Как приручить дракона 3",
  • "Я потерял свое тело",
  • "Клаус",
  • "Потерянное звено",
  • "История игрушек 4".

Оскар за Лучший иностранный художественный фильм получили "Паразиты"

В категории за победу боролись:

  • "Отверженные", Франция,
  • "Страна меда", Северная Македония,
  • "Тело Христово", Польша,
  • "Паразиты", Южная Корея,
  • "Боль и слава", Испания.
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