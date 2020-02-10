Оскар 2020: головні переможці церемонії

Оскар 2020 відбувся в голлівудському театрі "Долбі" в ніч з 9 на 10 лютого. Грандіозна 92-я церемонія вручення золотих статуеток зібрала головних представників світової кіноіндустрії на червоній доріжці. Хто став володарем "Оскара" 2020 в головних номінаціях - в матеріалі Styler.

Зазначимо, що премія "Оскар" вручається в 24 номінаціях, але головними вважаються десять. Тріумфатором 92-ї церемонії нагородження "Оскар" став фільм "Паразити", він отримав 4 нагороди з 6, на які був номінований.

Оскар 2020 запам'ятався також тим, що Бред Пітт отримав свою першу статуетку.

Оскар в категорії "Найкращий фільм" - "Паразити"

На статуетку претендували дев'ять кінострічок:

"Ford проти Ferrari",

"Ірландець",

"Кролик Джоджо",

"Джокер",

"Маленькі жінки",

"Шлюбна історія",

"1917",

"Одного разу в... Голлівуді",

"Паразити".

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Найкращим режисером став Пон Чжун Хо за фільм "Паразити"

Номінувалися п'ять режисерів:

Сем Мендес ("1917"),

Мартін Скорсезе ("Ірландець"),

Тодд Філліпс ("Джокер"),

Квентін Тарантіно ("Одного разу в... Голлівуді"),

Пон Чжун Хо ("Паразити").

Найкращим актором 2020 року став Хоакін Фенікс за роль у "Джокері"

Претендували на отримання Оскара:

Антоніо Бандерас за роль Сальвадора Майо у фільмі "Біль і слава",

Леонардо Ді Капріо за роль Ріка Далтона в "Одного разу в... Голівуді",

Хоакін Фенікс за роль Артура Флека у "Джокері",

Адам Драйвер за роль Чарлі Барбера в "Шлюбній історії",

Джонатан Прайс за роль кардинала Хорхе Маріо Бергольо у фільмі "Два Папи".

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Хоакін Фенікс в ролі Джокера (кадр з фільму)

Найкращою актрисою цьогоріч стала Рене Зелвегер за фільм "Джуді"

Номінувалися на "Оскар" в цій категорії:

Синтія Еріво за роль Гаррієт Табмен у фільмі "Гаррієт",

Скарлетт Йоханссон за роль Ніколь Барбер у "Шлюбній історії",

Сірша Ронан за Джозефіну "Джо" Марч в "Маленьких жінках",

Шарліз Терон за роль Мегін Келлі в "Скандалі",

Рене Зеллвегер за Джуді Гарленд у "Джуді".

Найкращим актором другого плану став Бред Пітт за роль Кліффа Бута в "Одного разу в... Голівуді"

На це звання претендували п'ять акторів:

Том Хенкс за роль Фреда Роджерса у фільмі "Прекрасний день по сусідству",

Ентоні Хопкінс за роль Бенедикта XVI у фільмі "Два Папи",

Аль Пачіно за роль Джиммі Хоффи в "Ирландці",

Джо Пеші за Рассела Буфаліно в "Ирландці",

Бред Пітт за роль Кліффа Бута в "Одного разу в... Голлівуді".

Бред Пітт в "Одного разу в Голлівуді" (кадр з фільму)

Оскар в категорії Найкраща актриса другого плану отримала Лора Дерн за роль Нори Феншоу в "Шлюбній історії".

Претендували на статуетку в номінації:

Кеті Бейтс за роль Барбари "Бобі" Джуелл в к/ф "Справа Річарда Джуелла",

Лора Дерн за роль Нори Феншоу в "Шлюбній історії",

Скарлетт Йоханссон за роль Розі Бецлер в "Кролику Джоджо",

Флоренс П'ю за Емі Марч в "Маленьких жінках",

Марго Роббі за роль Кайлу Поспісіл в "Скандалі".

Лора Дерн і Скарлетт Йоханссон у "Шлюбній історії" (кадр з фільму)

Найкращий оригінальний сценарій - Пон Чжун Хо і Хан Джин Вон, "Паразити".

Номінантами на премію в категорії стали:

Райан Джонсон - "Дістати ножі",

Ноа Баумбах - "Шлюбна історія",

Сем Мендес і Крісті Вілсон-Кернс - "1917",

Квентін Тарантіно - "Одного разу в... Голлівуді",

Пон Чжун Хо і Хан Джин Вон - "Паразити".

Оскар за Найкращий адаптований сценарій отримав Тайка Вайтіті за "Кролик Джоджо"

Претендентами на "Оскар" в категорії були:

Стівен Заіллян - "Ірландець",

Тайка Вайтіті - "Кролик Джоджо",

Тодд Філліпс і Скотт Сільвер - "Джокер",

Грета Гервіг - "Маленькі жінки",

Ентоні Маккартен - "Два Папи".

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Найкращим анімаційним повнометражним фільмом у 2020 році стала "Історія іграшок 4"

В номінацію потрапили п'ять мультфільмів:

"Як приручити дракона 3",

"Я втратив своє тіло",

"Клаус",

"Втрачена ланка",

"Історія іграшок 4".

Оскар за Найкращий іноземний художній фільм отримали "Паразити"

У категорії за перемогу боролися: