Оскар 2020: головні переможці церемонії

Оскар 2020 відбувся в голлівудському театрі "Долбі" в ніч з 9 на 10 лютого. Грандіозна 92-я церемонія вручення золотих статуеток зібрала головних представників світової кіноіндустрії на червоній доріжці. Хто став володарем "Оскара" 2020 в головних номінаціях - в матеріалі Styler.
Зазначимо, що премія "Оскар" вручається в 24 номінаціях, але головними вважаються десять. Тріумфатором 92-ї церемонії нагородження "Оскар" став фільм "Паразити", він отримав 4 нагороди з 6, на які був номінований.
Оскар 2020 запам'ятався також тим, що Бред Пітт отримав свою першу статуетку.
Оскар в категорії "Найкращий фільм" - "Паразити"
На статуетку претендували дев'ять кінострічок:
- "Ford проти Ferrari",
- "Ірландець",
- "Кролик Джоджо",
- "Джокер",
- "Маленькі жінки",
- "Шлюбна історія",
- "1917",
- "Одного разу в... Голлівуді",
- "Паразити".
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Найкращим режисером став Пон Чжун Хо за фільм "Паразити"
Номінувалися п'ять режисерів:
- Сем Мендес ("1917"),
- Мартін Скорсезе ("Ірландець"),
- Тодд Філліпс ("Джокер"),
- Квентін Тарантіно ("Одного разу в... Голлівуді"),
- Пон Чжун Хо ("Паразити").
Найкращим актором 2020 року став Хоакін Фенікс за роль у "Джокері"
Претендували на отримання Оскара:
- Антоніо Бандерас за роль Сальвадора Майо у фільмі "Біль і слава",
- Леонардо Ді Капріо за роль Ріка Далтона в "Одного разу в... Голівуді",
- Хоакін Фенікс за роль Артура Флека у "Джокері",
- Адам Драйвер за роль Чарлі Барбера в "Шлюбній історії",
- Джонатан Прайс за роль кардинала Хорхе Маріо Бергольо у фільмі "Два Папи".
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Хоакін Фенікс в ролі Джокера (кадр з фільму)
Найкращою актрисою цьогоріч стала Рене Зелвегер за фільм "Джуді"
Номінувалися на "Оскар" в цій категорії:
- Синтія Еріво за роль Гаррієт Табмен у фільмі "Гаррієт",
- Скарлетт Йоханссон за роль Ніколь Барбер у "Шлюбній історії",
- Сірша Ронан за Джозефіну "Джо" Марч в "Маленьких жінках",
- Шарліз Терон за роль Мегін Келлі в "Скандалі",
- Рене Зеллвегер за Джуді Гарленд у "Джуді".
Найкращим актором другого плану став Бред Пітт за роль Кліффа Бута в "Одного разу в... Голівуді"
На це звання претендували п'ять акторів:
- Том Хенкс за роль Фреда Роджерса у фільмі "Прекрасний день по сусідству",
- Ентоні Хопкінс за роль Бенедикта XVI у фільмі "Два Папи",
- Аль Пачіно за роль Джиммі Хоффи в "Ирландці",
- Джо Пеші за Рассела Буфаліно в "Ирландці",
- Бред Пітт за роль Кліффа Бута в "Одного разу в... Голлівуді".
Бред Пітт в "Одного разу в Голлівуді" (кадр з фільму)
Оскар в категорії Найкраща актриса другого плану отримала Лора Дерн за роль Нори Феншоу в "Шлюбній історії".
Претендували на статуетку в номінації:
- Кеті Бейтс за роль Барбари "Бобі" Джуелл в к/ф "Справа Річарда Джуелла",
- Лора Дерн за роль Нори Феншоу в "Шлюбній історії",
- Скарлетт Йоханссон за роль Розі Бецлер в "Кролику Джоджо",
- Флоренс П'ю за Емі Марч в "Маленьких жінках",
- Марго Роббі за роль Кайлу Поспісіл в "Скандалі".
Лора Дерн і Скарлетт Йоханссон у "Шлюбній історії" (кадр з фільму)
Найкращий оригінальний сценарій - Пон Чжун Хо і Хан Джин Вон, "Паразити".
Номінантами на премію в категорії стали:
- Райан Джонсон - "Дістати ножі",
- Ноа Баумбах - "Шлюбна історія",
- Сем Мендес і Крісті Вілсон-Кернс - "1917",
- Квентін Тарантіно - "Одного разу в... Голлівуді",
- Пон Чжун Хо і Хан Джин Вон - "Паразити".
Оскар за Найкращий адаптований сценарій отримав Тайка Вайтіті за "Кролик Джоджо"
Претендентами на "Оскар" в категорії були:
- Стівен Заіллян - "Ірландець",
- Тайка Вайтіті - "Кролик Джоджо",
- Тодд Філліпс і Скотт Сільвер - "Джокер",
- Грета Гервіг - "Маленькі жінки",
- Ентоні Маккартен - "Два Папи".
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Найкращим анімаційним повнометражним фільмом у 2020 році стала "Історія іграшок 4"
В номінацію потрапили п'ять мультфільмів:
- "Як приручити дракона 3",
- "Я втратив своє тіло",
- "Клаус",
- "Втрачена ланка",
- "Історія іграшок 4".
Оскар за Найкращий іноземний художній фільм отримали "Паразити"
У категорії за перемогу боролися:
- "Знедолені", Франція,
- "Країна меду", Північна Македонія,
- "Тіло Христове", Польща,
- "Паразити", Південна Корея,
- "Біль і слава", Іспанія.