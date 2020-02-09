Оскар 2020: где и когда украинцам смотреть грандиозную церемонию

Оскар 2020 (фото: oscars.org)

Оскар 2020 назовет главных кинотриумфаторов 92-й церемонии

Оскар 2020 вручат в театре "Долби" в Голливуде 9 февраля в 20.00 по местному времени. А в Украине 92-ю церемонию вручения можно будет увидеть в ночь с воскресенья на понедельник. Когда и где украинцы увидят грандиозное шоу, которое соберет главных селебритис мира - в материале Styler.

Прямую трансляцию Оскара в этом году покажет телеканал "Украина", который устроит телемарафон - его в прямом эфире действо будут комментировать телеведущие. Начнется показ церемонии в 01:30 по киевскому времени.

Комментировать шоу будет ведущий "Утра с Украиной" Анатолий Анатолич, переводчиком-синхронистом станет Юрий Физер. Ведущими ночи "Оскара 2020" станут Алена Винницкая, Тимур Мирошниченко и Монро.

Также онлайн-трансляцию можно будет увидеть на официальном сайте церемонии, на странице "Оскара" в Twitter, а также на телеканале ABC.

Стоит напомнить, что по мнению букмекеров, астрологов и кинокритиков главная битва за статуэтки развернется между "1917" Сэма Мендеса и "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино.

Главную мужскую роль все единогласно отдают Хоакину Фениксу за его гениальное воплощение "Джокера". А вот с главной ролью среди женщин все не так однозначно - главная борьба, по мнению экспертов, развернется между Скарлетт Йоханссон за роль в "Брачной истории" и Рене Зелвегер за роль в байопике "Джуди", где актриса перевоплотилась в голливудскую легенду Джуди Гарленд.

Трейлер к фильму "Джокер"