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Оскар 2020: головні переможці церемонії

STYLERФільми і серіали    10.02.2020 - 07:19
Оскар 2020: головні переможці церемонії
Оскар 2020 (фото: oscars.org)

Оскар 2020 показав світові найкращі досягнення кіноіндустрії

Оскар 2020 відбувся в голлівудському театрі "Долбі" в ніч з 9 на 10 лютого. Грандіозна 92-я церемонія вручення золотих статуеток зібрала головних представників світової кіноіндустрії на червоній доріжці. Хто став володарем "Оскара" 2020 в головних номінаціях - в матеріалі Styler.

Зазначимо, що премія "Оскар" вручається в 24 номінаціях, але головними вважаються десять. Тріумфатором 92-ї церемонії нагородження "Оскар" став фільм "Паразити", він отримав 4 нагороди з 6, на які був номінований.

Оскар 2020 запам'ятався також тим, що Бред Пітт отримав свою першу статуетку.

Оскар в категорії "Найкращий фільм" - "Паразити"

На статуетку претендували дев'ять кінострічок:

  • "Ford проти Ferrari",
  • "Ірландець",
  • "Кролик Джоджо",
  • "Джокер",
  • "Маленькі жінки",
  • "Шлюбна історія",
  • "1917",
  • "Одного разу в... Голлівуді",
  • "Паразити".

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Найкращим режисером став Пон Чжун Хо за фільм "Паразити"

Номінувалися п'ять режисерів:

  • Сем Мендес ("1917"),
  • Мартін Скорсезе ("Ірландець"),
  • Тодд Філліпс ("Джокер"),
  • Квентін Тарантіно ("Одного разу в... Голлівуді"),
  • Пон Чжун Хо ("Паразити").

Найкращим актором 2020 року став Хоакін Фенікс за роль у "Джокері"

Претендували на отримання Оскара:

  • Антоніо Бандерас за роль Сальвадора Майо у фільмі "Біль і слава",
  • Леонардо Ді Капріо за роль Ріка Далтона в "Одного разу в... Голівуді",
  • Хоакін Фенікс за роль Артура Флека у "Джокері",
  • Адам Драйвер за роль Чарлі Барбера в "Шлюбній історії",
  • Джонатан Прайс за роль кардинала Хорхе Маріо Бергольо у фільмі "Два Папи".

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Оскар 2020: головні переможці церемонії

Хоакін Фенікс в ролі Джокера (кадр з фільму)

Найкращою актрисою цьогоріч стала Рене Зелвегер за фільм "Джуді"

Номінувалися на "Оскар" в цій категорії:

  • Синтія Еріво за роль Гаррієт Табмен у фільмі "Гаррієт",
  • Скарлетт Йоханссон за роль Ніколь Барбер у "Шлюбній історії",
  • Сірша Ронан за Джозефіну "Джо" Марч в "Маленьких жінках",
  • Шарліз Терон за роль Мегін Келлі в "Скандалі",
  • Рене Зеллвегер за Джуді Гарленд у "Джуді".

Найкращим актором другого плану став Бред Пітт за роль Кліффа Бута в "Одного разу в... Голівуді"

На це звання претендували п'ять акторів:

  • Том Хенкс за роль Фреда Роджерса у фільмі "Прекрасний день по сусідству",
  • Ентоні Хопкінс за роль Бенедикта XVI у фільмі "Два Папи",
  • Аль Пачіно за роль Джиммі Хоффи в "Ирландці",
  • Джо Пеші за Рассела Буфаліно в "Ирландці",
  • Бред Пітт за роль Кліффа Бута в "Одного разу в... Голлівуді".

Оскар 2020: головні переможці церемонії

Бред Пітт в "Одного разу в Голлівуді" (кадр з фільму)

Оскар в категорії Найкраща актриса другого плану отримала Лора Дерн за роль Нори Феншоу в "Шлюбній історії".

Претендували на статуетку в номінації:

  • Кеті Бейтс за роль Барбари "Бобі" Джуелл в к/ф "Справа Річарда Джуелла",
  • Лора Дерн за роль Нори Феншоу в "Шлюбній історії",
  • Скарлетт Йоханссон за роль Розі Бецлер в "Кролику Джоджо",
  • Флоренс П'ю за Емі Марч в "Маленьких жінках",
  • Марго Роббі за роль Кайлу Поспісіл в "Скандалі".

Оскар 2020: головні переможці церемонії

Лора Дерн і Скарлетт Йоханссон у "Шлюбній історії" (кадр з фільму)

Найкращий оригінальний сценарій - Пон Чжун Хо і Хан Джин Вон, "Паразити".

Номінантами на премію в категорії стали:

  • Райан Джонсон - "Дістати ножі",
  • Ноа Баумбах - "Шлюбна історія",
  • Сем Мендес і Крісті Вілсон-Кернс - "1917",
  • Квентін Тарантіно - "Одного разу в... Голлівуді",
  • Пон Чжун Хо і Хан Джин Вон - "Паразити".

Оскар за Найкращий адаптований сценарій отримав Тайка Вайтіті за "Кролик Джоджо"

Претендентами на "Оскар" в категорії були:

  • Стівен Заіллян - "Ірландець",
  • Тайка Вайтіті - "Кролик Джоджо",
  • Тодд Філліпс і Скотт Сільвер - "Джокер",
  • Грета Гервіг - "Маленькі жінки",
  • Ентоні Маккартен - "Два Папи".

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Найкращим анімаційним повнометражним фільмом у 2020 році стала "Історія іграшок 4"

В номінацію потрапили п'ять мультфільмів:

  • "Як приручити дракона 3",
  • "Я втратив своє тіло",
  • "Клаус",
  • "Втрачена ланка",
  • "Історія іграшок 4".

Оскар за Найкращий іноземний художній фільм отримали "Паразити"

У категорії за перемогу боролися:

  • "Знедолені", Франція,
  • "Країна меду", Північна Македонія,
  • "Тіло Христове", Польща,
  • "Паразити", Південна Корея,
  • "Біль і слава", Іспанія.
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