Осінніх канікул не буде? Коли школярі в Україні підуть на відпочинок, а хто залишиться за партами

Графік поточного навчального року

Згідно з даними Міністерства освіти й науки, поточний навчальний рік в умовах воєнного стану буде дещо довшим, ніж зазвичай. Він триватиме з 1 вересня 2023 року до 28 червня 2024 року.

При цьому орієнтовний графік канікул виглядає так:

осінні канікули - 23-29 жовтня 2023 року

зимові канікули - з 23 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року, або ж з 30 грудня 2023 року до 14 січня 2024 року

весняні канікули - 25-31 березня 2024 року

літні канікули - із дня закінчення навчального року до 31 серпня 2024 року

Останні дзвоники у більшості шкіл можуть пройти 31 травня наступного року. Водночас до 28 червня 2024 року можуть тривати компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат, атестація та інші заходи освітньої програми.

Чому школярі можуть залишитись без осінніх канікул

У більшості регіонів України на тлі повномасштабного вторгнення РФ терміни канікул можуть залежати від безпекової ситуації, температурного режиму та ситуації зі світлом (електроенергією).

Вже зараз низка чиновників на місцях повідомили, що осінніх канікул у школярів їхнього міста (громади, області) не буде. За їхніми словами, школи намагаються попрацювати максимально ефективно до настання холодів.

Водночас зимові канікули за таких обставин планують зробити довшими.

Хто точно не відпочиватиме восени

Оскільки нині дати й тривалість канікул затверджуються окремо кожною школою, ситуація - неоднозначна.

Без осінніх канікул точно залишаться школярі Івано-Франківської області. Натомість зимовий відпочинок учнів триватиме впродовж майже місяця - з 25 грудня 2023 року до 26 січня 2024 року.

У Львівській області осінні канікули перенесли на зимовий час вже чотири громади. У такий спосіб планується зекономити енергоресурси та мінімізувати вплив ймовірних блекаутів (якщо РФ поновить обстріли критичної інфраструктури).

У Київській області довше відпочивати взимку будуть школярі Переяслівської громади. За словами начальник відділу освіти Переяславської міської ради Петра Ярмоленка, навчання проводитимуть "максимально" - допоки дозволяє безпекова та енергетична ситуація. Зимовий же відпочинок планується орієнтовно з 25 грудня 2023 року до 19 січня 2024 року.