Школярі відпочиватимуть довше? Графік канікул у навчальному році 2023/2024

Невдовзі в школах України мають розпочатися осінні канікули 2023. Їх графік визначає кожен заклад освіти окремо. До того ж кількість днів відпочинку учнів може залежати від ситуації в енергетиці через небезпеку обстрілів РФ.

При підготовці матеріалу використовувалися: рекомендації МОН про організацію 2023/2024 навчального року в закладах загальної середньої освіти, заява заступника очільника МОН Андрія Сташківа, заява заступника голови КМВА Валентина Мондриївського, дані Департаментів освіти Полтавської ОВА та Житомира, публікації "Дніпро TV", "Коментарі. Харків" та "Суспільне".

РБК-Україна розповідає, коли школярі підуть на канікули цього навчального року.

Графік навчального року 2023/2024

Цей навчальний рік в Україні проходить в умовах воєнного стану та має ряд особливостей. Зокрема, він буде довшим ніж зазвичай. Міністерство освіти і науки встановило термін навчального року – від 1 вересня 2023 до 28 червня 2024.

При цьому структуру освітнього процесу і тривалість канікул визначають заклади загальної середньої освіти самостійно. Варто зазначити, що відповідно до закону "Про повну загальну середню освіту", протягом навчального року у школярів має бути не менше 30 календарних днів відпочинку.

За наявною інформацією про затверджені терміни канікул у школах по регіонах, орієнтовний графік виглядає наступним чином:

осінні канікули – 23-29 жовтня ;

; зимові канікули – або 23 грудня - 7 січня, або 30 грудня - 14 січня 2024 ;

; весняні канікули – 25-31 березня 2024 ;

; літні канікули – з дня закінчення навчального року до 31 серпня 2024 року.

Останні дзвоники у більшості шкіл мають пройти 31 травня, а до 28 червня 2024 можуть тривати компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат, атестація та інші заходи освітньої програми.

Дати канікул у школах України

У Києві міська влада визначила, що 1-й семестр у навчальному році триватиме від 1 вересня до 22 грудня 2023; 2-й семестр – від 8 січня до 31 травня 2024.

Як зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, останні дзвоники пролунають у школах столиці 31 травня. Терміни канікул в навчальних закладах Києва такі:

осінні канікули – 23-29 жовтня 2023;

зимові канікули – 23 грудня 2023 - 7 січня 2024;

весняні канікули – 25-31 березня 2024.

Для першокласників буде додатковий тиждень канікул взимку – 19-25 лютого 2024.

У Департаменті освіти Житомира наголосили, що терміни канікул цьогоріч у школах можуть залежати від безпекової ситуації в країні, температурного режиму, ситуації зі світлом.

Орієнтовно школярі Житомира мають піти на канікули восени з 23 по 29 жовтня, взимку – від 23 грудня по 14 січня. Весняні канікули заплановано на 23-31 березня, а навчальний рік має завершитись 6 червня 2024.

У Дніпрі визначили наступні дати початку та закінчення канікул у 2023/2024 навчальному році:

осінні канікули – 30 жовтня - 7 листопада;

зимові канікули – 23 грудня 2023 - 7 січня 2024;

весняні канікули – 25 березня - 31 березня 2024.

У Харкові попередні дати канікул в 2023/2024 навчальному році озвучили в Департаменті освіти. Так, восени діти відпочиватимуть із 23 по 29 жовтня, а взимку канікули триватимуть від 30 грудня до 14 січня 2024.

На сайті управління освіти Київського району Харківської міської ради наведено орієнтовні терміни канікул:

восени – з 23 жовтня по 29 жовтня 2023;

взимку – з 30 грудня 2023 по 14 січня 2024;

навесні – з 25 березня по 31 березня 2024 року;

влітку – з дня закінчення навчального року до 31 серпня 2024.

Додаткові канікули для першачків – з 19 по 25 лютого 2024.

У школах Полтавщини орієнтовний графік канікул виглядає так само. Восени учні відпочиватимуть 23-29 жовтня, взимку – 30 грудня - 14 січня, навесні – 25-31 березня.

Школярі в Черкасах підуть на канікули наприкінці жовтня (23-29 числа). Зимові канікули триватимуть з 23 грудня по 7 січня, а весняні – 25-31 березня 2024.

Чи будуть довгі канікули в Україні

На тривалість канікул у навчальному році 2023/2024 може вплинути безпекова ситуація, перебої зі світлом та теплом, як це було минулого року внаслідок ударів російських ракет по критичній інфраструктурі.

В Міністерстві освіти і науки України наголошують, що в школах можуть запровадити довготривалі канікули. Але це робитимуть у кожному конкретному закладі освіти лише в разі необхідності.

"Якщо виникне потреба в організації великих канікул у зв'язку з тим, що будуть перебої з електроенергією, в кожній школі чи в кожному регіоні буде прийнято відповідне рішення і будуть організовані такі великі канікули", – повідомив заступник міністра освіти Андрій Сташків в ефірі національного телемарафону.