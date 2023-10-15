Осенних каникул не будет? Когда школьники в Украине пойдут на отдых, а кто останется за партами

График текущего учебного года

Согласно данным Министерства образования и науки, текущий учебный год в условиях военного положения будет несколько длиннее обычного. Он продлится с 1 сентября 2023 года по 28 июня 2024 года.

При этом ориентировочный график каникул выглядит следующим образом:

осенние каникулы - 23-29 октября 2023 года

зимние каникулы - с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года, или с 30 декабря 2023 года по 14 января 2024 года

весенние каникулы - 25-31 марта 2024 года

летние каникулы - со дня окончания учебного года до 31 августа 2024 года

Последние звонки в большинстве школ могут пройти 31 мая следующего года. В то же время, до 28 июня 2024 года могут продолжаться компенсаторные занятия для преодоления образовательных потерь, аттестация и другие мероприятия образовательной программы.

Почему школьники могут остаться без осенних каникул

В большинстве регионов Украины на фоне полномасштабного вторжения РФ сроки каникул могут зависеть от ситуации с безопасностью, температурного режима и ситуации со светом (электроэнергией).

Уже сейчас ряд чиновников на местах сообщили, что осенних каникул у школьников их города (общины, области) не будет. По их словам, школы пытаются поработать максимально эффективно до наступления холодов.

В то же время зимние каникулы при таких обстоятельствах планируют сделать длиннее.

Кто точно не будет отдыхать осенью

Поскольку даты и продолжительность каникул утверждаются отдельно каждой школой, ситуация - неоднозначная.

Без осенних каникул точно останутся школьники Ивано-Франковской области. Вместо этого зимний отдых учеников будет длиться почти месяц - с 25 декабря 2023 года по 26 января 2024 года.

Во Львовской области осенние каникулы перенесли на зимнее время уже четыре общины. Таким образом планируется сэкономить энергоресурсы и минимизировать влияние вероятных блекаутов (если РФ возобновит обстрелы критической инфраструктуры).

В Киевской области дольше отдыхать зимой будут школьники Переяславской общины. По словам начальника отдела образования Переяславского городского совета Петра Ярмоленко, обучение будут проводить "максимально" - пока позволяет энергетическая ситуация и пока это безопасно. Зимний отдых планируется ориентировочно с 25 декабря 2023 года до 19 января 2024 года.