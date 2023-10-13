Осінні канікули у Києві: коли вони почнуться і скільки триватимуть

У Києві осінні канікули у школярів розпочнуться 23 жовтня, а закінчаться вони 29 жовтня включно.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на заяву заступника голови КМДА Валентина Мондрієвського.

Осінні канікули у Києві

Згідно з рекомендованою структурою навчального року, з 23 жовтня у Києві для школярів розпочнуться осінні канікули.

"Причин для їх перенесення поки немає. До початку канікул навчальні заклади Києва продовжать роботу в очному, змішаному та дистанційному форматах, враховуючи ситуацію з безпекою та дотримуючись алгоритму дій у разі оголошення повітряної тривоги до початку навчання", - сказав Мондрієвський.

За його словами, для школярів під час канікул у навчальних закладах буде організовано гурткову роботу та компенсаторні заняття з різних предметів.

Для вчителів міські установи підготували низку вебінарів та тренінгів з питань психологічної підтримки учасників освітнього процесу та підвищення професійної майстерності.

Установи дошкільної та позашкільної освіти столиці під час канікул продовжать роботу у форматі, в якому працюють зараз.

Для довідки

Цей навчальний рік у Києві триватиме з 1 вересня 2024 року до 28 червня 2024 року. Останні дзвінки будуть лунати у школах Києва 31 травня 2024 року.