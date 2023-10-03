Осінні канікули у 2023 році: коли та скільки школярі відпочиватимуть

Графік навчального року

Міністерство освіти та науки України встановило дати навчального року - з 1 вересня 2023 року по 28 червня 2024 року.

Структуру освітнього процесу та тривалість канікул навчальні заклади визначатимуть самостійно.

Обов'язкова умова, зазначена у законі "Про повну загальну середню освіту", це - у школярів має бути не менше 30 календарних днів відпочинку протягом року.

Приблизний графік:

Осінні канікули – з 23 по 29 жовтня

Зимові канікули - з 23 грудня до 7 січня або з 30 грудня до 14 січня

Весняні канікули – з 25 по 31 березня

Літні канікули – з 28 червня по 31 серпня (або з дня закінчення навчального року)

Крім того, передбачені додаткові канікули для першокласників у лютому - з 19 по 25 лютого. Однак цей відпочинок також буде надано за рішенням керівництва навчального закладу.

Останні дзвінки у школах заплановані на 31 травня 2024 року. А до 28 червня проводитиметься атестація, різноманітні освітні заходи та компенсаторні заняття для усунення освітніх втрат.

Осінні канікули у 2023 році

У Києві вже визначилися з датами не лише осінніх канікул, а й решти. 1 семестр - з 1 вересня до 22 грудня, 2 семестр - з 8 січня по 31 травня.

Осінні канікули - 23-29 жовтня (в області частина шкіл піде на відпочинок з 30 жовтня до 7 листопада)

Зимові канікули - з 23 грудня по 7 січня

Весняні канікули - з 25 по 31 березня

Канікули для першокласників - з 19 по 25 лютого (додаткові)

Харків, Полтава, Житомир, Львів - діти відпочиватимуть з 23 по 29 жовтня.

У Дніпрі та Черкасах дати осінніх канікул змістили - школярі підуть на відпочинок 30 жовтня та повернуться за парти 7 листопада.

В Івано-Франківську осінні канікули скасували, але діти, швидше за все, отримають довші канікули взимку.

За словами мера Івано-Франківська, дітей раніше відпустять на зимові канікули й трохи пізніше вони повернуться до навчання. Це пов'язано з опалювальним сезоном та загальною безпекою.

Чи будуть тривалі канікули у школярів цього року

У МОН зазначають, що на тривалість канікул цього навчального року може вплинути багато чинників: ситуація з безпекою, перебої зі світлом та теплом через російські обстріли.

При цьому в міністерстві готові до того, що школи можуть запровадити тривалі канікули - у кожному конкретному закладі та лише у разі потреби.

"Якщо виникне потреба в організації великих канікул у зв'язку з тим, що будуть перебої з електроенергією, у кожній школі чи в кожному регіоні буде прийнято відповідне рішення та буде організовано такі великі канікули", - сказав заступник міністра освіти Андрій Сташків в ефірі національного телемарафону.