Осенние каникулы в 2023 году: когда и сколько школьники будут отдыхать

Совсем скоро в украинских школах начнутся осенние каникулы. В большинстве школ они будут коротким - всего одну неделю. Точный график отдыха каждая школа может определить индивидуально, тем более, что к концу октября ситуация в энергетике может измениться - из-за возможных обстрелов со стороны РФ.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда в 2023 году школьники будут отдыхать и сколько дней.
При подготовке материала использованы источники: сайт Министерства образования и науки Украины.
Министерство образования и науки Украины установило даты учебного года - с 1 сентября 2023 года по 28 июня 2024 года.
Структуру образовательного процесса и длительность каникул учебные заведения будут определять самостоятельно.
Обязательное условие, которое указано в законе "О полном общем среднем образовании", это - у школьников должно быть не менее 30 календарных дней отдыха на протяжении года.
Приблизительный график:
Кроме того, предусмотрены дополнительные каникулы для первоклашек в феврале - с 19 по 25 февраля. Однако этот отдых также будет предоставлен по решению руководства учебного заведения.
Последние звонки в школах запланированы на 31 мая 2024 года. А до 28 июня будет проводиться аттестация, различные образовательные мероприятия и компенсаторные занятия для устранения образовательных потерь.
В Киеве уже определились с датами не только осенних каникул, но и всех остальных. 1 семестр - с 1 сентября до 22 декабря, 2 семестр - с 8 января по 31 мая.
Харьков, Полтава, Житомир, Львов - дети будут отдыхать с 23 по 29 октября.
В Днепре и Черкассах даты осенних каникул сместили - школьники пойдут на отдых 30 октября и вернутся за парты 7 ноября.
В Ивано-Франковске осенние каникулы отменили, но дети, скорее всего, получат более длинные каникулы зимой.
По словам мера Ивана-Франковска, детей раньше отпустят на зимние каникулы и чуть позже они вернутся к учебе. Это связано с отопительным сезоном и общей безопасностью.
В МОН отмечают, что на продолжительность каникул в этом учебном году может повлиять множество факторов: ситуация с безопасностью, перебои со светом и теплом из-за российских обстрелов.
При этом в министерстве готовы к тому, что школы могут ввести длительные каникулы - в каждом конкретном заведении и только в случае необходимости.
"Если возникнет потребность в организации больших каникул в связи с тем, что будут перебои с электроэнергией, в каждой школе или в каждом регионе будет принято соответствующее решение и будут организованы такие большие каникулы", - сказал заместитель министра образования Андрей Сташкив в эфире национального телемарафона.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, когда будут каникулы у украинских детей в школах Польши.
А также мы писали о том, какой учебный график будет в школах Киева.