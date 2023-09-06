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Коли у школах Польщі, де вчаться українці, будуть канікули (графік)

Середа 06 вересня 2023 17:06
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Коли у школах Польщі, де вчаться українці, будуть канікули (графік) Школярі в Польщі відпочивають під час канікул і на свята (ілюстративне фото: sp4.warszawa.pl)
Автор: Ірина Костенко

Тікаючи від повномасштабного вторгнення РФ велика кількість українських дітлахів змушені були виїхати до Польщі та змінити місце навчання. Вони пішли до польських шкіл і розпочали життя за новим графіком.

Про те, коли у школах Польщі, де навчаються українці, будуть канікули чи "святкові" вихідні, читайте далі в матеріалі Styler.

Навчальний рік у польських школах

Точні дати шкільного навчання та відпочинку в Польщі щорічно встановлюються спеціальним розпорядженням міністра народної освіти та спорту. Причому в різних воєводствах вони можуть відрізнятися.

За будь-яких обставин, навчальний рік поділяється на два семестри:

  • з вересня по січень
  • з січня по червень (для випускників середніх шкіл - по квітень)

Окремі комерційні заклади можуть встановлювати власні графіки навчального року, але в цілому більшість шкіл намагаються дотримуватися розкладу, встановленого державою.

Цього року перший дзвоник пролунав для школярів у Польщі пізніше, ніж зазвичай - 4 вересня, а не 1 вересня (оскільки воно припадало на п'ятницю).

Що відбувається в перший день

Навчальний рік у польських школах розпочинається зазвичай з проведення святкового заходу - так званих організаційних зборів ("apel") за участю всіх учителів, батьків та учнів. Він потребує відповідного дрескоду, або ж урочистого вбрання.

Занять у цей день немає, а для першокласників проводяться різноманітні ігри та конкурси.

Отже, цьогоріч перші повноцінні заняття в школах Польщі стартували з 5 вересня.

Які канікули існують в польських школах

Традиційно польські школярі мають чотири періоди тривалого відпочинку (канікул):

  • різдвяні (є однаковими по всій країні)
  • зимові (залежать від воєводства та встановлюються відповідним розпорядженням міністра освіти)
  • великодні (є однаковими по всій країні)
  • літні (є однаковими по всій країні)

Осінніх та весняних канікул у Польщі офіційно не передбачається.

Коли у школах Польщі, де вчаться українці, будуть канікули (графік)

День здорового харчування у одній зі шкіл Варшави (фото: sp365wawa.edupage.org)

Дати канікул та святкових днів

Польські школярі мають змогу відпочивати не тільки впродовж канікул, але й у святкові дні (пов'язані з національними, релігійними чи місцевими святами).

Осінь

  • 1 листопада 2023 року - День усіх святих (Święto Zmarłych)
  • 11 листопада 2023 року - День Незалежності Польщі (Narodowe Święto Niepodległości)

Зима

З 23 грудня 2023 року до 1 січня 2024 року - різдвяні та новорічні канікули (zimowa przerwa świąteczna):

  • 24 грудня 2023 року - Святвечір (Wigilia Bożego Narodzenia)
  • 25 грудня 2023 року - Різдво (Boże Narodzenie)
  • 1 січня 2024 року - Новий рік (Święto Nowego Roku)

6 січня 2024 року - Богоявлення, Водохреща (Święto Trzech Króli, Objawiania Pańskiego)

З 15 січня до 25 лютого 2024 року - зимові канікули, за воєводствами (ferie zimowe, w podziale na województwa):

  • з 15 січня до 28 січня - Нижньосілезьке, Мазовецьке, Опольське, Західнопоморське
  • з 22 січня до 4 лютого - Підляське, Вармінсько-Мазурське
  • з 29 січня до 11 лютого - Любельське, Лодзьке, Підкарпатське, Поморське, Шльонське
  • з 12 лютого до 25 лютого - Куявсько-Поморське, Любуське, Малопольське, Свентокшиське, Великопольське

Весна

З 28 березня по 2 квітня 2024 року - весняні свята (wiosenna przerwa świąteczna):

  • 28 березня - Чистий четвер (Wielki Czwartek)
  • 29 березня - Страсна п'ятниця (Wielki Piątek)
  • 30 березня - Велика субота (Wielki Sobota)
  • 31 березня - Великдень католицький (Wielkanoc)
  • 1 квітня - Мокрий понеділок (Lany Poniedziałek, Śmigus-dyngus)

26 квітня 2024 року - закінчення навчального року для випускників (zakończenie roku akademickiego dla absolwentów)

1-3 травня 2024 року - травневі вихідні (majówka)

  • 1 травня - Міжнародний день праці (Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy)
  • 3 травня - День Конституції Польщі (Święto Konstytucji RP)

30 травня 2024 року - Свято тіла та крові Христових - Корпус Крісті (Boże Ciało)

Літо

  • 21 червня 2024 року - закінчення навчального року (koniec roku szkolnego)
  • З 22 червня по 31 серпня 2024 року - літні канікули (Wakacje)

Нагадаємо, дещо раніше стало відомо, що Польща закрила найбільший центр прийому українських біженців.

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Польща школа вихідні