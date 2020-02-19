Ошибочный Богдан: экс-соратника Зеленского обвинили в безграмотности

Андрей Богдан в очередной раз оконфузился из-за своих постов в Facebook, которые он публикует с Сейшельских Островов - там экс-глава Офиса президента Владимира Зеленского отдыхает после увольнения с должности.

Напомним, недавно стало известно, что Богдан после отставки решил отдохнуть от дел и отправился в райское место. Конечно же, бывший чиновник сразу поделился с подписчиками солнечными фотографиями, на которых он в шортах и футболке позирует на фоне океана с табличкой, где написано "Сейшелы". Свой снимок он сопроводил такими словами: "Друзі дуже скучаю за Вами, не сплю не їм. Вірю, скоро всі Ви будете займатись тим, що Вам подобається. Розумію Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь!!!"

Скриншот поста Богдана с Сейшел (facebook.com/Андрей Богдан)

На следующий день Богдан запостил новые снимки с островов и пожаловался, что ему скучно. А чтобы скрасить будни в экзотической стране, Богдан призвал девушек приезжать к нему в гости. Написал экс-соратник Зеленского вот что: "Девочки тут такое дело. Приехал на Сейшелы а тут скукатища... Никто не хочет прилететь в гости? Поддержать так сказать в трудную минуту. А то совсем изгоревался я. Безвластие".

Скриншот поста Богдана про "девочек" (facebook.com/Андрей Богдан)

В свою очередь многие украинцы отметили не так красивые фото Богдана, как его безграмотность, ведь ошибки в постах адвоката видны невооруженным глазом.

"Андрію, цього разу лише три коми пропустили. Не дякуйте", - обратился к Богдану Владимир Грисюк и показал, где и какие именно допустил ошибки экс-соратник Зеленского.

Скриншот

Что-то с орфографией не то... Или это кому-то конкретному привет?

Ошибочный Богдан...

"Не легко" пишеться разом, недоучка.

Якою мовою написано текст?

Ошибка на ошибке и ошибкой погоняет. Стыдно должно быть.

Действительно безграмотный, или просто троллит? В любом случае, это некрасиво и низко как для человека его ранга.

Скриншот

Один из комментаторов иронично подметил: "Ниважно як написано. Главне шоп з душой".

Добавим, что по информации СМИ, Андрей Богдан проводит отпуск на Сейшельских Островах вместе со своим другом - застройщиком Андреем Ваврышем. С этим человеком Богдан часто замечался на различных мероприятиях и отдыхах. Например, именно с Ваврышем бывший глава Офиса президента праздновал свадьбу Андрея Довбенко в Сен-Тропе на юге Франции в то время, когда Владимир Зеленский принимал официальные делегации и присутствовал на параде в День Независимости Украины.