Помилковий Богдан: екс-соратника Зеленського звинуватили в безграмотності

Андрій Богдан вкотре осоромився через свої пости в Facebook, які він публікує з Сейшельських Островів - там екс-глава Офісу президента Володимира Зеленського відпочиває після звільнення з посади.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Богдан після відставки вирішив відпочити від справ і відправився в райське місце. Звичайно ж, колишній чиновник одразу поділився з підписниками сонячними фотографіями, на яких він у шортах і футболці позує на тлі океану з табличкою, де написано "Сейшели". Свій знімок він супроводив такими словами: "Друзі дуже скучаю за Вами, не сплю не їм. Вірю, скоро всі Ви будете займатись тим, що Вам подобається. Розумію Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь!!!"

Скріншот поста Богдана з Сейшел (facebook.com/Андрей Богдан)

Наступного дня Богдан запостив нові знімки з островів і поскаржився, що йому нудно. А щоб скрасити будні в екзотичній країні, Богдан закликав дівчат приїжджати до нього в гості. Написав екс-соратник Зеленського ось що: "Девочки тут такое дело. Приехал на Сейшелы а тут скукатища... Никто не хочет прилететь в гости? Поддержать так сказать в трудную минуту. А то совсем изгоревался я. Безвластие".

Скріншот поста Богдана про "дівчаток" (facebook.com/Андрій Богдан)

У свою чергу багато українці відзначили не так гарні фото Богдана, як його безграмотність, адже помилки в постах адвоката видно неозброєним оком.

"Андрію, цього разу лише три комі пропустили. Не дякуйте", - звернувся до Богдана Володимир Грисюк і показав, де і які саме допустив помилки екс-соратник Зеленського.

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Что-то с орфографией не то... Или это кому-то конкретному привет?

Ошибочный Богдан...

"Не легко" пишеться разом, недоучка.

Якою мовою написано текст?

Ошибка на ошибке и ошибкой погоняет. Стыдно должно быть.

Действительно безграмотный, или просто троллит? В любом случае, это некрасиво и низко как для человека его ранга.

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Один з коментаторів іронічно підмітив: "Ниважно як написано. Главне шоп з душой".

Додамо, що за інформацією ЗМІ, Андрій Богдан проводить відпустку на Сейшельських Островах разом зі своїм другом - забудовником Андрієм Вавришем. З цією людиною Богдан часто помічався на різних заходах і отдыхах. Наприклад, саме з Ваврышем колишній глава Офісу президента святкував весілля Андрія Довбенка в Сен-Тропе на півдні Франції в той час, коли Володимир Зеленський приймав офіційні делегації і був присутній на параді в День Незалежності України.