Эти ошибки в уходе за комнатными растениями делают большинство хозяек

Что может навредить растениям

Яркий солнечный свет может вызвать ожоги у растения. Самостоятельно растение может перенести лишь умеренный ожог. Для "восстановления" ей понадобится не менее 2 недель и темное прохладное место.

Важно, если ожог сильный, то его невозможно вылечить и он останется на растении навсегда.

Необходимо не оставлять растения на прямом солнечном свете, особенно это касается молодых растений. Лучше сделать им легкую тень.

Добавим, если растению не хватает солнца, то тогда возникают следующие симптомы:

тусклый или желтый цвет стеблей;

опадение листьев;

длинные и тонкие стебли;

отсутствие цветения;

остановка роста.

Как ухаживать за комнатными растениями (freepik)

Кроме того, не стоит поливать растение обычной водой из-под крана, ведь она холодная и хлорированная. Это может повредить корням. Стоит делать это заранее отстоянной водой комнатной температуры.

Необходимо следить за тем, когда подсыхает почва и только тогда поливать растение.

К тому же декоративно-лиственным и цветущим растениям нужны различные удобрения. Так азот способствует быстрому росту ростков, а калий и фосфор - пышному цветению.

Если растение цветет, то его нужно подкармливать органическим или минеральным удобрением минимум раз в несколько недель.

Также не стоит забывать о температуре воздуха и влажности. Отметим, что южным тропическим растениям нужен влажный воздух, а суккулентам и кактусам - сухой.

Можно поставить горшочек с растением на плоский поднос с залитым водой. Однако дно горшочка не должно контактировать с водой.