Эти комнатные растения помогут вам снять стресс, тревожность и усталость

Флористы уверены, что некоторые растения следует обязательно завести дома, чтобы помочь справиться со стрессом, тревожностью и даже усталостью. Ведь помимо эстетического наслаждения, они помогают улучшить ментальное здоровье.

Что это за растения, и какими свойствами обладают - читайте ниже в материале Lite .

Мята

Мяту можно вырастить в горшке на подоконнике, и наслаждаться ароматом, распространяющимся по дому. Известно, что мята снимает напряжение, повышает внимательность и память, улучшает настроение и качество сна.

Лаванда

Успокаивающий аромат и красивый сиреневый цвет лепестков лаванды делают растение невероятно эффективным в борьбе с усталостью и стрессом. Сейчас лаванду выращивают в горшке как комнатное растение. Ее свойства: понижать артериальное давление и сердечный ритм. Лаванду советуют для снятия тревожности и депрессии.

Жасмин

Жасмин поможет облегчить физическую усталость, накопившуюся в течение дня. Его можно выращивать в горшке. Цветки растения источают сладковатый аромат, который снижает уровень тревоги, успокаивает и улучшает качество сна.

Алоэ вера

Еще в Древнем Египте алоэ называли "растением бессмертия", считая, что оно охраняет дом от злых духов. Современная наука говорит, что алоэ вера удаляет вредные химические вещества из воздуха и насыщает его кислородом, что также помогает уменьшить беспокойство и наладить спокойный сон.

Герань

Растение издает специфический аромат. Считается, что растение помогает при неврозах, депрессии, хронической усталости. Также герань обладает бактерицидным, антисептическим и противовирусным действием. Это растение поможет улучшить сон, нормализовать работу нервной системы.

Гербера

Это растение прекрасно очищает воздух в помещении от вредных веществ, например, бензола. Благодаря чему снимается усталость, успокаиваются нервы и нормализуется сон, повышается настроение.

Сансевиерия трехполосная (тещин язык)

Это растение содержит в своем составе органические соединения, которые выделяют огромное количество кислорода в воздух, а также эффективно очищают его от вредных токсинов (бензол, формальдегид) и углекислого газа. Считается, что цветок оказывает мощное действие при избавлении от головных болей.

Хлорофитум

Зеленый кустик хорошо справляется с очисткой воздуха от вредного вещества - формальдегида, поглощает неприятные запахи и испарения, отфильтровывает токсины. Благодаря этому у людей нормализуется сон, повышается настроение, налаживается работа нервной системы.

Плющ (вьюнок, хедера)

Плющ обладает отличным свойством эффективно очищать воздух, а также уничтожать споры плесени. Растение нужно держать в доме, где есть аллергики. В спальне плющ гарантирует хороший сон.

Толстянка или денежное дерево

Растение отлично очищает воздух, выделяет фитонциды, благодаря чему налаживается общее состояние здоровья. А также нормализуется сон, снимается стресс и усталость, отступает хандра и депрессия.

Драцена

Считается, что это растение способствует улучшению настроения, умиротворяет душевное состояние, снимает головные боли, нормализует сон, повышает настроение.

Лимонное дерево

Эксперты говорят, что это растение снижает артериальное давление, успокаивает нервную систему, снимает стрессы, придает бодрости и сил, налаживает здоровый сон. Там, где растет лимон - всегда благоприятная атмосфера, люди здоровы и полны энергии.