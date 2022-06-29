Ці помилки у догляді за кімнатними рослинами роблять більшість господинь

Що може нашкодити рослинам

Яскраве сонячне світло може викликати опіки у рослини. Самостійно рослина може перенести лише помірний опік. Для "відновлення" їй знадобиться не менше 2 тижнів та темне прохолодне місце.

Важливо, якщо опік сильний, то його неможливо вилікувати і він залишиться на рослині назавжди.

Необхідно не залишати рослини на прямому сонячному світлі, особливо це стосується молодих рослин. Краще зробити їм легкий затінок.

Додамо, якщо рослині не вистачає сонця, то тоді виникають такі симптоми:

тьмяний або жовтий колір стеблів;

опадання листя;

довгі та тонкі стебла;

відсутність цвітіння;

зупинення росту.

Як доглядати за кімнатними рослинами (freepik)

Окрім того, не варто поливати рослинку звичайною водою з-під крана, адже вона холодна та хлорована. Це може зашкодити корінню. Варто робити це заздалегідь відстояною водою кімнатної температури.

Необхідно слідкувати за тим, коли підсихає ґрунт і тільки тоді підливати рослинку.

До того ж декоративно-листяним і квітучим рослинам потрібні різні добрива. Так азот сприяє швидкому зростанню паростків, а калій та фосфор - пишному цвітінню.

Якщо рослина цвіте, то її потрібно підживлювати органічним чи мінеральним добривом щонайменше раз на кілька тижнів.

Також не варто забувати про температуру повітря та вологість. Зазначимо, що південним тропічним рослинам потрібне вологе повітря, а сукулентам та кактусам - сухе.

Можна поставити горщечок з рослиною на пласку тацю із залитим водою. Проте дно горщечка не має контактувати з водою.