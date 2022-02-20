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Это дешевое аптечное средство на глазах оживит почти завявшие комнатные цветы

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Воскресенье 20 февраля 2022 17:29
Это дешевое аптечное средство на глазах оживит почти завявшие комнатные цветы Фото: Что делать, если комнатные растения завяли (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Бывают разные обстоятельства, из-за которых растения на вашем подоконнике могут опустить листья, то есть увянуть: сухой воздух, избыток полива, слишком много солнечного света и так далее. Но эксперты говорят, что выход есть - это дешевое средство, которое уж наверняка найдется в каждой аптечке.

Об этом пишет Cpykami.

Речь идет о самом обыкновенном активированном угле.

Как и с человеческим организмом, активированный уголь срабатывает как адсорбент. Он убирает из почвы вредные токсичные вещества, борется с избыточным окислением почвы, препятствует росту патогенных бактерий, позволяет справиться с избытком влаги.

Как правильно вносить уголь в вазон

Способ № 1. Возьмите 1-3 таблетки угля зависимо от размера горшка. Разломите его на кусочки и поместите на глубину 2-3 см в почву, сверху присыпьте.

Способ №2. Растолките таблетки в порошок, смешайте с водой и полейте ею растение.

Специалисты уверены, если ваши зеленые питомцы испытывают стресс, трюк с активированным углем им обязательно поможет.

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