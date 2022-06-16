Эта ошибка приводит к тому, что петуния прекращает цвести

Самым любимым растением владельцев приусадебных и дачных участков является петуния. Однако это требовательное растение и не у всех получается вырастить пышную цветущую шапку.
Каких ошибок не стоит допускать - читайте ниже.
Часто в начале петуния очень хорошо цветет, а потом что-то случается и растение останавливает пышное цветение.
Обычно ошибка заключается в том, что не удаляются отцветшие бутоны. Под ними находятся семенные коробочки. Если на участке много насекомых, то цветы успешно опыляются и после цветения начинается вызревание семян.
Для того, чтобы чтобы петунии часто цвели, стоит обрывать отцветшие бутоны. Также на долго это нельзя откладывать, потому что в ряде садово-огородных дел об этом можно легко забыть.
Отметим, что со всей силы не следует рвать, это делается легким движением руки.
Петунии начинают цвести уже в мае, а отцветают едва ли не последними.
В частности, необходимо сформировать и обработать бутоны и цветы. Лишь после этого петунии можно высаживать на клумбы или в вазоны.
Также почву нужно составлять определенным образом: торф, песок, дерновая земля, компост. Можно добавить комплексное минеральное удобрение в гранулах, которое обеспечит равномерное питание растениям. С каждым поливом гранулы постепенно растворятся и насыщают растение питательными веществами.
К тому же цветы можно подкормить фосфором или калием. Именно эти элементы отвечают за пышность и яркость.
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