Было ощущение, что это ошибка: трагическая история пассажирки рейса МАУ

Авиакатастрофа в Иране унесла жизни украинцев (Коллаж РБК-Украина)

Дочь погибшей пассажирки рейса Тегеран-Киев рассказала детали трагедии

Авиакатастрофа рейса Тегеран-Киев произошла в Иране рано утром 8 января. Погибли все 165 пассажиров, которые были на борту и 9 членов экипажа. Известно, что все члены экипажа – украинцы и еще две пассажирки – также граждане Украины.

Боинг 737 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс Тегеран-Киев, был сбит двумя ракетами иранского ПВО через несколько минут после вылета из аэропорта Имама Хомейни. На данный момент проводятся следственные действия и все тела погибших украинцев должны доставить в Киев.

В среду, 15 января, состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с родственниками погибших в смертельном рейсе. На эту встречу прилетела из Ирана Алена Арам – дочь погибшей Ольги Кобьюк, сообщает ТСН.

Алена Арама живет в Иране с мужем и четырехлетним сыном, которому еще не сообщили о гибели бабушки. В Украину женщина прилетела со всей семьей. Ее мама жила в Киеве и ездила к дочери и ее семье на новогодние праздники. Ольге Кобьюк был 61 год, она работала бухгалтером, имела кучу друзей, но как утверждает дочь, она жила для своих детей и внука.

"Она жила нами, внуком, мной, моим мужем. Она нас поддерживала во всем", - рассказала Алена.

Алена Арам с мужем и сыном (Фото: facebook.com/alenaaram)

8 января Ольга Кобьюк возвращалась домой, в Киев. Дочь отпускала с легким сердцем. Провела до регистрации и поехала домой, где открыла ленту новостей и увидела, что произошла авиакатастрофа.

"Было ощущение, что ошибка, что, возможно, выжили, что они там не погибли, что сейчас позвонят и скажут, что это не тот самолет", - описала Алена свои впечатления.

Женщина рассказала, что увидела в Украине, что она не одна со своим горем. Правительство пообещало, что Украина поможет похоронить всех, кто разбился в том самолете. Ольгу Кобьюк она планирует похоронить в родном Киеве.

"Я хочу, чтобы мама была на родной земле, на Родине", - добавила Алена.

Тела всех погибших должны доставить в Киев в ближайшую неделю.