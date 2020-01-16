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Було відчуття, що це помилка: трагічна історія пасажирки рейсу МАУ

STYLERЖиття    16.01.2020 - 11:28
Було відчуття, що це помилка: трагічна історія пасажирки рейсу МАУ
Авіакатастрофа в Ірані забрала життя українців (Колаж РБК-Україна)

Дочка загиблої пасажирки рейсу Тегеран-Київ розповіла подробиці трагедії

Авіакатастрофа рейсу Тегеран-Київ сталася в Ірані рано вранці 8 січня. Загинули всі 165 пасажирів, які були на борту і 9 членів екіпажу. Відомо, що всі члени екіпажу – українці і ще дві пасажирки – також громадяни України.

Боїнг 737 авіакомпанії МАУ, який виконував рейс Тегеран-Київ, був збитий двома ракетами іранського ППО через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. На даний момент проводяться слідчі дії і всі тіла загиблих українців повинні доставити в Київ.

У середу, 15 січня, відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з родичами загиблих у смертельному рейсі. На цю зустріч прилетіла з Ірану Олена Арам – донька загиблої Ольги Коб'юк, повідомляє ТСН.

Олена Арама живе в Ірані з чоловіком та чотирирічним сином, якому ще не повідомили про загибель бабусі. В Україну жінка прилетіла з усією родиною. Її мама жила в Києві і їздила до дочки і її сім'ї на новорічні свята. Ользі Коб'юк був 61 рік, вона працювала бухгалтером, мала купу друзів, але як стверджує донька, вона жила для своїх дітей і онуків.

"Вона жила нами, онуком, мною, моїм чоловіком. Вона нас підтримувала у всьому", - розповіла Олена.

Було відчуття, що це помилка: трагічна історія пасажирки рейсу МАУ

Олена Арам з чоловіком і сином (Фото: facebook.com/alenaaram)

8 січня Ольга Коб'юк поверталася додому, в Київ. Дочка відпускала з легким серцем. Провела до реєстрації і поїхала додому, де відкрила стрічку новин і побачила, що сталася авіакатастрофа.

"Було відчуття, що помилка, що, можливо, вижили, що вони там не загинули, що зараз подзвонять і скажуть, що це не той літак", - описала Олена свої враження.

Жінка розповіла, що побачила в Україні, що вона не одна зі своїм горем. Уряд пообіцяв, що Україна допоможе поховати всіх, хто розбився в тому літаку. Ольгу Коб'юк вона планує поховати в рідному Києві.

"Я хочу, щоб мама була на рідній землі, на Батьківщині", - додала Олена.

Тіла всіх загиблих повинні доставити в Київ в найближчий тиждень.

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