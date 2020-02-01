ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ощадбанк приготовил сюрприз для жителей Украины: о чем речь

STYLERЖизнь    01.02.2020 - 17:27
Ощадбанк приготовил сюрприз для жителей Украины: о чем речь
Ощадбанк приготовил сюрприз клиентам (Фото: РБК-Украина)

Ощадбанк будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса

Ощадбанк Украины подписал соглашение о реализации государственной программы с Фондом развития о доступных кредитах. Государственный банк решил сделать подарок украинцам в виде получения льготных кредитов для предпринимателей малого и среднего бизнеса.

Как отмечается, программа "Доступные кредиты" будет запущена в рамках программы по стимулированию бизнеса, и предприниматели смогут получить кредит на развитие бизнеса сроком на 5 лет в сумме до 1,5 миллиона гривен.

Часть процентов будет компенсировать государство – в зависимости от количества созданных рабочих мест. Все кредиты будут иметь ставку 5, 7 и 9%. Получить его можно будет как на приобретение, так и на модернизацию средств производства, на объекты недвижимости, транспорт.

В пресс-службе Ощадбанка рассказали, что банк является стратегическим партнером государства в реализации программ поддержки малого предпринимательства и уже более двух лет реализует программу "Будуй своє", а также другие программы, в том числе и международные, которые упрощают клиентам доступ к финансированию.

По предварительным оценка, эта программа кредитования будет способствовать созданию почти 90 тысяч новых рабочих мест.

Жизнь взаймы: на каких условиях банки готовы кредитовать украинцев Не нужно вставлять карту: в Украине появились уникальные банкоматы
Новости Украины Ощадбанккредит
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь