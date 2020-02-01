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Ощадбанк приготував сюрприз для мешканців України: про що мова

STYLERЖиття    01.02.2020 - 17:27
Ощадбанк приготував сюрприз для мешканців України: про що мова
Ощадбанк приготував сюрприз клієнтам (Фото: РБК-Україна)

Ощадбанк буде сприяти розвитку малого та середнього бізнесу

Ощадбанк України підписав угоду про реалізацію державної програми з Фондом розвитку про доступні кредити. Державний банк вирішив зробити подарунок українцям у вигляді отримання пільгових кредитів для підприємців малого та середнього бізнесу.

Як зазначається, програма "Доступні кредити" буде запущена в рамках програми по стимулюванню бізнесу, і підприємці зможуть отримати кредит на розвиток бізнесу терміном на 5 років у сумі 1,5 мільйона гривень.

Частину відсотків буде компенсувати держава – залежно від кількості створених робочих місць. Всі кредити будуть мати ставку 5, 7 і 9%. Отримати його можна буде як на придбання, так і на модернізацію засобів виробництва, на об'єкти нерухомості, транспорт.

У прес-службі Ощадбанку розповіли, що банк є стратегічним партнером держави в реалізації програм підтримки малого підприємництва і вже більш як два роки реалізує програму "Будуй своє", а також інші програми, в тому числі й міжнародні, які спрощують клієнтам доступ до фінансування

За попередніми оцінками, ця програма кредитування сприятиме створенню майже 90 тисяч нових робочих місць.

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