Ощадбанк начал блокировать карты украинцев: какие счета заморозят

Как разблокировать счет

Так, чтобы разблокировать счет, придется прийти в отделение с паспортом и ИНН. Доступ к счету вернут после написания заявления. По словам председателя правления, если этого не сделать, то банк посчитает, что клиент дал согласие на расторжение договора. Это результат требования Нацбанка, финучреждение должно избавляться от неактивных счетов.

Как рассказал Ростислав Кравец из адвокатского бюро "Кравец и партнеры", такие действия банка спорны. Поэтому если на счету остаются собственные средства, банк обязан дать возможность их забрать и при этом не платить комиссию.

Важно, что банку содержать "спящие" счета невыгодно. Если у вас осталась карточка, которой вы не пользуетесь, потому что заменили свое финансовое учреждение, правильный вариант – закрыть ее. Также не стоит открывать кредитные карты и не пользоваться ими.

За что могут заблокировать доступ к счету

Арестовать счет или ограничить осуществление операций по ним в Украине могут за неуплату алиментов, штрафов, за долги по кредиту или коммуналкой, за подозрение в отмывании преступных доходов.

Также это может произойти из-за взыскания для обеспечения исполнения судебного решения. Арест счета или карты может произойти в день, когда было вынесено решение, сразу после того, как это решение получит банк. Если решение поступило в не операционное время, арест проведут на следующий рабочий день.