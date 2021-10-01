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Межбанк открылся ростом курса доллара в первый день месяца

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Украина, Пятница 01 октября 2021 10:17
Межбанк открылся ростом курса доллара в первый день месяца Фото: курс доллара вырос на 2 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 1 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 26,660 гривен за доллар, курс в покупке до 26,58 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 30,82 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,5850 - 26,6050 грн/доллар, евро 30,8066 - 30,8298 грн/евро, российский рубль 0,3646 - 0,3650 грн/рубль.

Межбанк открылся ростом курса доллара в первый день месяца

Напомним, торги по доллару 30 сентября закрылись в диапазоне: доллар 26,5650 - 26,5850 грн/доллар, евро 30,7755- 30,7987 грн/евро, российский рубль 0,3645 - 0,3648 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,61 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели не ожидается заметного изменения курса доллара к гривне. По прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.

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