Ощадбанк почав блокувати картки українців: які рахунки заморозять

Як розблокувати рахунок

Так, щоб розблокувати рахунок, доведеться прийти до відділення з паспортом та ІПН. Доступ до рахунку повернуть після написання заяви. За словами голови правління, якщо цього не зробити, то банк вважатиме, що клієнт дав згоду на розірвання договору. Це результат вимоги Нацбанку, фінустанова повинна позбуватися неактивних рахунків.

Як розповів Ростислав Кравець з адвокатського бюро "Кравець і партнери", такі дії банку спірні. Тому якщо на рахунку залишаються власні кошти, банк зобов'язаний дати можливість їх забрати і при цьому не платити комісію.

Важливо, що банку утримувати "сплячі" рахунки невигідно. Якщо у вас залишилася картка, якою ви не користуєтеся, тому що замінили свою фінансову установу, правильний варіант – закрити її. Також не варто відкривати кредитні картки і не користуватися ними.

За що можуть заблокувати доступ до рахунку

Заарештувати рахунок або обмежити здійснення операцій за ним в Україні можуть за несплату аліментів, штрафів, за борги за кредитом або комуналкою, через підозру у відмиванні злочинних доходів.

Також це може статися через стягнення для забезпечення виконання судового рішення. Арешт рахунку або картки може статися в день, коли було винесено рішення, одразу після того, як це рішення отримає банк. Якщо рішення надійшло в неопераційний час, арешт проведуть наступного робочого дня.