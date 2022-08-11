"Осетровое" полнолуние в августе: астролог предупредила нас о переменах

12 августа состоится полнолуние в знаке Водолея, которое усилит интеллектуальные способности, мечтательность, оригинальность, стремление к независимости и равноправию.
Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна.
По словам астролога, в мире будут отголоски справедливости. Вблизи этого дня могут быть активные дискуссии, митинги, споры, поиски истины, дебаты.
Полнолуние затронет темы свобод, коллективов, единомышленников, социальных групп, свободы стран, структур и объединений, а также дружбы, планов и мечтаний.
Люди будут бороться до конца за свои права и справедливость решений. В любом случае, Водолей сам по себе, но за дружбу во всем мире, и чтоб никого ни к чему насильно не принуждали.
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