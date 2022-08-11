"Осетрова" повня у серпні: астролог попередила нас про зміни

12 серпня відбудеться Повня в знаку Водолія, яке посилить інтелектуальні здібності, мрійливість, оригінальність, прагнення до незалежності і рівноправності.
Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артурівна.
За словами астролога, у світі будуть відлуння справедливості. Поблизу цього дня можуть бути активні дискусії, мітинги, суперечки, пошуки істини, дебати.
Повня торкнеться теми свобод, колективів, однодумців, соціальних груп, свободи країн, структур і об'єднань, а також дружби, планів і мрій.
Люди будуть боротися до кінця за свої права і справедливість рішень. У будь-якому випадку, Водолій сам по собі, але за дружбу у всьому світі, і щоб нікого ні до чого насильно не примушували.
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