Детальный гороскоп по дням для всех: что нас ждет до конца этой недели

Гороскоп на каждый день расскажет, какие ситуации могут нас подстерегать в период с 11 по 14 августа. Также в нем есть советы о том, как поступить в той или иной ситуации, и на что нужно обратить свое внимание.

Четверг, 11 августа

Сегодня вас будет влечь ко всему новому. Хорошо начинать любое обучение: онлайн, очное, курсы. У вас будет высокая потребность в коммуникации. Но не забывайте - излишняя открытость может сыграть вашим недоброжелателям на руку.

Бизнес: В туристическом бизнесе сегодня будет массовый наплыв клиентов. Постарайтесь многие вопросы решать самостоятельно, не вовлекаясь в планы начальства. Важен только результат.

Финансы: Зеленый свет для всех новых финансовых проектов. Сегодня благоприятно заниматься благотворительностью, спонсорством.

Взаимоотношения: Настроение вашей половинки сегодня будет переменчивое. Поэтому будьте готовы к "хочу шашлык" и потом сразу "а не пойти ли мне сегодня к мастеру по маникюру"

Здоровье: Категорически запрещены любые операции на желудке. Сегодня уязвимы глаза. Не следует планировать на этот день коррекцию зрения.

Покупки: Сегодня очень удачен для покупки предметов домашнего обихода: от обувной лопатки до штопора для открытия вин.

Пятница, 12 августа

День будет суетливый. Периодами будет проявляться нервозность. Все что планировали на сегодня, постоянно будет тормозиться, по независящим от вас причин. В семье могут появиться нерешенные финансовые задачи.

Бизнес: Застой в производственных делах. Все ваши стратегические планы будут зависеть от самых рядовых сотрудников.

Финансы: Возможны ошибки в расчётах, стратегии, планировании. Штрафы.

Взаимоотношения: Резкое высказывание в ваш адрес ранит вас до глубины души, в связи с чем вы примите решение прекратить поддерживать отношения.

Здоровье: Запрещено проводить операционное вмешательство при тромбозах или расширении вен. Благоприятно заниматься упражнениями для укрепления мышечного корсета.

Покупки: Сегодня хорошо побаловать своих друзей или близких чем-то вкусным и сладким. Лучше, если это будут полезные сладости: фрукты, орехи и так далее.

Суббота, 13 августа

Хорошо сегодня заняться благотворительностью: собрать одежду для нуждающихся, принять участие в подготовке продовольственных посылок, закупить продукты для бездомных животных в приютах.

Бизнес: День благоприятный для планирования встреч и налаживания контактов с должностными лицами и представителями крупных фирм и предприятий.

Финансы: Сегодня вашу финансовую смекалку стоит использовать для благотворительной деятельности: проводить аукционы, розыгрыши

Взаимоотношения: Сегодня лучше устроить свидание со своим партнёром загородом/в spa-отеле/на природе возле водоема.

Здоровье: Нельзя сегодня много пить жидкости, особенно алкоголь. Так же не стоит слепо принимать по рекомендации псевдоврачей (друзья и соседи) медикаменты. Пострадает в первую очередь кожа: аллергическая реакция. Нельзя проводить очистительные процедуры по очистке печени

Покупки: Поход за покупками подарит вам огромное желание купить в дом новый кухонный инвентарь.

Воскресенье, 14 августа

Сегодня день для путешествий, занятия спортом, принятия участие в соревнованиях. Возможны розовые очки в ситуациях и завышенные ожидания.

В семье полная идиллия.

Бизнес: Сегодня необходимо воздержаться от любых бизнес-встреч и бизнес решений.

Финансы: Будьте внимательны в участии на торгах, криптобиржах, трейдерстве, тотализаторе. Если вы не владеете точной информации, то лучше такие операции отложить на следующую неделю

Взаимоотношения: Так как сегодня день будет переполнен эмоциями, то следует провести его со своими близкими возле воды: поездка на водоем, поход в бассейн, поездка на море

Здоровье: Если возникает необходимость посетить врача, но есть сомнение в правильности установленного диагноза, проконсультируйтесь у двух-трех специалистов.

Покупки: Сегодня у вас возникнет желание купить ту вещь, которая вам поможет заниматься своим хобби: удочку, ракетки для тенниса, перчатки для MMA, очки в поход или для снорклинга.