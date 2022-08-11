"Осетровое" полнолуние в августе: астролог предупредила нас о переменах

12 августа состоится полнолуние в знаке Водолея, которое усилит интеллектуальные способности, мечтательность, оригинальность, стремление к независимости и равноправию.

По словам астролога, в мире будут отголоски справедливости. Вблизи этого дня могут быть активные дискуссии, митинги, споры, поиски истины, дебаты.

Полнолуние затронет темы свобод, коллективов, единомышленников, социальных групп, свободы стран, структур и объединений, а также дружбы, планов и мечтаний.

Люди будут бороться до конца за свои права и справедливость решений. В любом случае, Водолей сам по себе, но за дружбу во всем мире, и чтоб никого ни к чему насильно не принуждали.

В августе произойдут также эти события:

С 14 по 31 августа Уран будет стационарен, а 24 августа он развернется в ретроградное движение

20 августа Марс перейдет в знак Близнецов

23 августа Солнце перейдет в знак Девы

26 августа Меркурий перейдет в знак Весы

27 августа - Новолуние в знаке Девы

Почему "Осетровое"?

Североамериканские рыболовные племена называли августовское полнолуние "Осетровой" Луной, поскольку этот вид рыбы появился в численности в этом месяце.