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"Осетровое" полнолуние в августе: астролог предупредила нас о переменах

Новина українською →
Четверг 11 августа 2022 20:00
"Осетровое" полнолуние в августе: астролог предупредила нас о переменах Фото: Полнолуние в августе 2022 (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

12 августа состоится полнолуние в знаке Водолея, которое усилит интеллектуальные способности, мечтательность, оригинальность, стремление к независимости и равноправию.

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна.

По словам астролога, в мире будут отголоски справедливости. Вблизи этого дня могут быть активные дискуссии, митинги, споры, поиски истины, дебаты.

Полнолуние затронет темы свобод, коллективов, единомышленников, социальных групп, свободы стран, структур и объединений, а также дружбы, планов и мечтаний.

Люди будут бороться до конца за свои права и справедливость решений. В любом случае, Водолей сам по себе, но за дружбу во всем мире, и чтоб никого ни к чему насильно не принуждали.

В августе произойдут также эти события:

  • С 14 по 31 августа Уран будет стационарен, а 24 августа он развернется в ретроградное движение
  • 20 августа Марс перейдет в знак Близнецов
  • 23 августа Солнце перейдет в знак Девы
  • 26 августа Меркурий перейдет в знак Весы
  • 27 августа - Новолуние в знаке Девы

Почему "Осетровое"?

Североамериканские рыболовные племена называли августовское полнолуние "Осетровой" Луной, поскольку этот вид рыбы появился в численности в этом месяце.

Его также называют "Зеленой кукурузной" Луной, "Зерновой" Луной и "Красной" Луной за красноватый оттенок, который она часто приобретает в летней дымке.

Ранее астролог также рассказала, что ждет каждого из нас в ближайшие несколько дней.

Кроме того мы писали подробный прогноз для каждого знака Зодиака на август 2022.

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