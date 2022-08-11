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"Осетрова" повня у серпні: астролог попередила нас про зміни

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Четвер 11 серпня 2022 20:00
"Осетрова" повня у серпні: астролог попередила нас про зміни Фото: Повня в серпні 2022 (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

12 серпня відбудеться Повня в знаку Водолія, яке посилить інтелектуальні здібності, мрійливість, оригінальність, прагнення до незалежності і рівноправності.

Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артурівна.

За словами астролога, у світі будуть відлуння справедливості. Поблизу цього дня можуть бути активні дискусії, мітинги, суперечки, пошуки істини, дебати.

Повня торкнеться теми свобод, колективів, однодумців, соціальних груп, свободи країн, структур і об'єднань, а також дружби, планів і мрій.

Люди будуть боротися до кінця за свої права і справедливість рішень. У будь-якому випадку, Водолій сам по собі, але за дружбу у всьому світі, і щоб нікого ні до чого насильно не примушували.

У серпні відбудуться також ці події:

  • З 14 по 31 серпня Уран буде стаціонарний, а 24 серпня він розгорнеться в ретроградний рух
  • 20 серпня Марс перейде в знак Близнюків
  • 23 серпня Сонце перейде в знак Діви
  • 26 серпня Меркурій перейде в знак Терези
  • 27 серпня - Молодик в знаку Діви

Чому "Осетрова"?

Північноамериканські рибальські племена називали серпневу повню "Осетровою", оскільки цей вид риби з'явився в чисельності в цьому місяці.

Його також називають "Зеленим кукурудзяним" Місяцем, "Зерновим" Місяцем і "Червоним" Місяцем за червонуватий відтінок, який супутник часто набуває в літньому серпанку.

Раніше астролог також розповіла, що чекає кожного з нас в найближчі кілька днів.

Крім того ми писали докладний прогноз для кожного знака Зодіаку на серпень 2022.

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