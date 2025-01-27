Осетинський пиріг з сиром і м'ясом: рецепт ситної випічки від Клопотенка

Осетинський пиріг - пласка випічка з різноманітними начинками. Осетинські пироги готують з тонкого тіста та великої кількості сирної, м'ясної, овочевої або ягідної начинки.
Про те, як готувати осетинський пиріг, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал Євгена Клопотенка.
Для того, щоб приготувати осетинський пиріг, необхідні ці інгредієнти:
Насипте борошно в глибоку миску, розкришіть до нього пресовані дріжджі. Всипте цукор та сіль, влийте 4 ст. л. олії та теплу воду. Вода не повинна бути холодною - в такому випадку тісто не підніметься.
Ретельно перемішайте інгредієнти та замісіть тісто. Готове тісто повинно бути м'яким та еластичним, а також не липнути до рук.
Сформуйте з маси кулю, покладіть тісто в миску та накрийте харчовою плівкою або рушником. Переставте посуд в тепле місце на 40-60 хвилин. Коли тісто збільшиться в 2-3 рази, перемніть його та розділіть на дві однакові частини.
Щоб зробити осетинський пиріг з сирною начинкою, натріть на великій тертці два види сиру. Додайте до сирної начинки яйце, а також сіль та перець до смаку, ретельно перемішайте.
Щоб приготувати осетинський пиріг з м'ясною начинкою, почистьте і подрібніть часник та цибулю. Змішайте ці інгредієнти з фаршем, додавши кінзу, зіру, решту олії, а також сіль та перець до смаку. Ретельно перемішайте інгредієнти та злегка відбийте фарш.
Розкачайте тісто на два круглих пласти завтовшки 3-5 мм. В центр одного викладіть сирну начинку, а в центр іншого - м'ясну. Защипніть краї тіста, щоб закрити начинку.
Як готувати осетинський пиріг (скриншот / Євген Клопотенко)
Переверніть пиріг зліпленими краями донизу та, обережно притискаючи виріб, сформуйте плаский пиріг діаметром 20-22 см. Перекладіть пиріг на застелене пергаментом деко і випікайте протягом 25-30 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.
Коли пиріг стане рум'яним - дістаньте його і змастіть маслом. Зачекайте 10-15 хвилин, щоб осетинський пиріг злегка охолов, після чого випічку можна подавати до столу.
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