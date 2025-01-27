Осетинский пирог с сыром и мясом: рецепт сытной выпечки от Клопотенко

Осетинский пирог - плоская выпечка с разнообразными начинками. Осетинские пироги готовят из тонкого теста и большого количества сырной, мясной, овощной или ягодной начинки.
О том, как готовить осетинский пирог, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал Евгения Клопотенко.
Для того, чтобы приготовить осетинский пирог, необходимы эти ингредиенты:
Насыпьте муку в глубокую миску, раскрошите к ней прессованные дрожжи. Всыпьте сахар и соль, влейте 4 ст. л. масла и теплую воду. Вода не должна быть холодной - в таком случае тесто не поднимется.
Тщательно перемешайте ингредиенты и замесите тесто. Готовое тесто должно быть мягким и эластичным, а также не липнуть к рукам.
Сформируйте из массы шар, положите тесто в миску и накройте пищевой пленкой или полотенцем. Переставьте посуду в теплое место на 40-60 минут. Когда тесто увеличится в 2-3 раза, перемните его и разделите на две одинаковые части.
Чтобы сделать осетинский пирог с сырной начинкой, натрите на крупной терке два вида сыра. Добавьте к сырной начинке яйцо, а также соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте.
Чтобы приготовить осетинский пирог с мясной начинкой, почистьте и измельчите чеснок и лук. Смешайте эти ингредиенты с фаршем, добавив кинзу, зиру, оставшееся масло, а также соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте ингредиенты и слегка отбейте фарш.
Раскатайте тесто на два круглых пласта толщиной 3-5 мм. В центр одного выложите сырную начинку, а в центр другого - мясную. Защипните края теста, чтобы закрыть начинку.
Как готовить осетинский пирог (скриншот / Евгений Клопотенко)
Переверните пирог слепленными краями вниз и, осторожно прижимая изделие, сформируйте плоский пирог диаметром 20-22 см. Переложите пирог на застеленный пергаментом противень и выпекайте в течение 25-30 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
Когда пирог станет румяным - достаньте его и смажьте маслом. Подождите 10-15 минут, чтобы осетинский пирог слегка остыл, после чего выпечку можно подавать к столу.
Кстати, недавно мы рассказывали о том, как готовить хачапури по-аджарски.
А также писали о том, как готовить картофельные крученики.