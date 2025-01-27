Осетинский пирог с сыром и мясом: рецепт сытной выпечки от Клопотенко

Осетинский пирог - плоская выпечка с разнообразными начинками. Осетинские пироги готовят из тонкого теста и большого количества сырной, мясной, овощной или ягодной начинки.

О том, как готовить осетинский пирог, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал Евгения Клопотенко.

Что нужно для осетинского пирога

Для того, чтобы приготовить осетинский пирог, необходимы эти ингредиенты:

мука - 450-500 г

теплая вода - 250 мл

живые дрожжи - 20 г

адыгейский сыр - 200 г

сулугуни (или моцарелла) - 150-200 г

яйцо - 1 шт.

телячий фарш - 250-500 г

лук репчатый - 1 шт.

чеснок - 2-3 зубчиков

подсолнечное масло - 5 ст. л.

сливочное масло - 50 г

кинза - 10-15 веточек

зира - 1/2 ч. л.

соль - 1 ч. л.

сахар - 1/2 ч. л.

соль - по вкусу

перец - по вкусу

Как готовить осетинский пирог

Насыпьте муку в глубокую миску, раскрошите к ней прессованные дрожжи. Всыпьте сахар и соль, влейте 4 ст. л. масла и теплую воду. Вода не должна быть холодной - в таком случае тесто не поднимется.

Тщательно перемешайте ингредиенты и замесите тесто. Готовое тесто должно быть мягким и эластичным, а также не липнуть к рукам.

Сформируйте из массы шар, положите тесто в миску и накройте пищевой пленкой или полотенцем. Переставьте посуду в теплое место на 40-60 минут. Когда тесто увеличится в 2-3 раза, перемните его и разделите на две одинаковые части.

Чтобы сделать осетинский пирог с сырной начинкой, натрите на крупной терке два вида сыра. Добавьте к сырной начинке яйцо, а также соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте.

Чтобы приготовить осетинский пирог с мясной начинкой, почистьте и измельчите чеснок и лук. Смешайте эти ингредиенты с фаршем, добавив кинзу, зиру, оставшееся масло, а также соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте ингредиенты и слегка отбейте фарш.

Раскатайте тесто на два круглых пласта толщиной 3-5 мм. В центр одного выложите сырную начинку, а в центр другого - мясную. Защипните края теста, чтобы закрыть начинку.



Как готовить осетинский пирог (скриншот / Евгений Клопотенко)

Переверните пирог слепленными краями вниз и, осторожно прижимая изделие, сформируйте плоский пирог диаметром 20-22 см. Переложите пирог на застеленный пергаментом противень и выпекайте в течение 25-30 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Когда пирог станет румяным - достаньте его и смажьте маслом. Подождите 10-15 минут, чтобы осетинский пирог слегка остыл, после чего выпечку можно подавать к столу.