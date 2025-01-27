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Осетинский пирог с сыром и мясом: рецепт сытной выпечки от Клопотенко

Понедельник 27 января 2025 07:30
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Осетинский пирог с сыром и мясом: рецепт сытной выпечки от Клопотенко Как готовить осетинский пирог (скриншот / Евгений Клопотенко)
Автор: Людмила Рябухіна
Эксперт: Евгений Клопотенко

Осетинский пирог - плоская выпечка с разнообразными начинками. Осетинские пироги готовят из тонкого теста и большого количества сырной, мясной, овощной или ягодной начинки.

О том, как готовить осетинский пирог, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал Евгения Клопотенко.

Что нужно для осетинского пирога

Для того, чтобы приготовить осетинский пирог, необходимы эти ингредиенты:

  • мука - 450-500 г
  • теплая вода - 250 мл
  • живые дрожжи - 20 г
  • адыгейский сыр - 200 г
  • сулугуни (или моцарелла) - 150-200 г
  • яйцо - 1 шт.
  • телячий фарш - 250-500 г
  • лук репчатый - 1 шт.
  • чеснок - 2-3 зубчиков
  • подсолнечное масло - 5 ст. л.
  • сливочное масло - 50 г
  • кинза - 10-15 веточек
  • зира - 1/2 ч. л.
  • соль - 1 ч. л.
  • сахар - 1/2 ч. л.
  • соль - по вкусу
  • перец - по вкусу

Как готовить осетинский пирог

Насыпьте муку в глубокую миску, раскрошите к ней прессованные дрожжи. Всыпьте сахар и соль, влейте 4 ст. л. масла и теплую воду. Вода не должна быть холодной - в таком случае тесто не поднимется.

Тщательно перемешайте ингредиенты и замесите тесто. Готовое тесто должно быть мягким и эластичным, а также не липнуть к рукам.

Сформируйте из массы шар, положите тесто в миску и накройте пищевой пленкой или полотенцем. Переставьте посуду в теплое место на 40-60 минут. Когда тесто увеличится в 2-3 раза, перемните его и разделите на две одинаковые части.

Чтобы сделать осетинский пирог с сырной начинкой, натрите на крупной терке два вида сыра. Добавьте к сырной начинке яйцо, а также соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте.

Чтобы приготовить осетинский пирог с мясной начинкой, почистьте и измельчите чеснок и лук. Смешайте эти ингредиенты с фаршем, добавив кинзу, зиру, оставшееся масло, а также соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте ингредиенты и слегка отбейте фарш.

Раскатайте тесто на два круглых пласта толщиной 3-5 мм. В центр одного выложите сырную начинку, а в центр другого - мясную. Защипните края теста, чтобы закрыть начинку.
Осетинский пирог с сыром и мясом: рецепт сытной выпечки от Клопотенко
Как готовить осетинский пирог (скриншот / Евгений Клопотенко)

Переверните пирог слепленными краями вниз и, осторожно прижимая изделие, сформируйте плоский пирог диаметром 20-22 см. Переложите пирог на застеленный пергаментом противень и выпекайте в течение 25-30 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Когда пирог станет румяным - достаньте его и смажьте маслом. Подождите 10-15 минут, чтобы осетинский пирог слегка остыл, после чего выпечку можно подавать к столу.

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