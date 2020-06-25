Осенью украинцев ждет два вируса сразу: врач предупредила об опасности

Осенью украинцев ждет грипп и коронавирус (коллаж РБК-Украина)

Врач рассказал, как уберечься от опасных вирусов

Украинский медик рассказала, что осенью наших граждан ждет вторая волна коронавируса, которая будет сопровождаться вирусом гриппа и другими респираторными заболеваниями.

"Опасность осенью состоит в том, что будет соединение нескольких респираторных инфекций. Начнется грипп, начнутся другие острые вирусные инфекции. На это может наложиться и циркуляция коронавируса", – рассказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская "Обозревателю".

По словам доктора, если осенью будет свирепствовать несколько вирусов, медицинской системе нужна более мощная база.

"Нам нужно будет госпитализировать не только больных COVID-19, но и больных гриппом и другими острыми респираторными инфекциями", - рассказала медик.

Она отметила, что в борьбе с вирусными заболеваниями помогут такие же меры предосторожности, как и при COVID-19, то есть социальная дистанция, дезинфекция рук и поверхностей, медицинская маска.

"Если мы будем делать все, что должны делать, чтобы не инфицироваться коронавирусом, то именно это поможет нам не инфицироваться от других респираторных вирусных инфекций, в том числе и от гриппа", – сказала врач.

Мухарская посоветовала всем, кто находится в группе риска, вакцинироваться от гриппа.

Как мы ранее сообщали, в Украине за эпидсезон гриппом и ОРВИ переболели почти 5 млн человек.

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Автор: Людмила Жукова