В Украине за эпидсезон гриппом и ОРВИ переболели почти 5 млн человек

Фото: простуженный человек (РБК-Украина)

Количество больных сократилось на 500 тысяч по сравнению с прошлым годом

В Украине с начала эпидемиологического сезона - с октября 2019 по май 2020 года, гриппом и ОРВИ переболели 4,9 миллиона человек. Это на 500 тысяч меньше, чем в прошлом году - 5,4 миллиона больных.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

Согласно данным Министерства здравоохранения, эпидсезон в Украине длился с 30 сентября 2019 года по 17 мая 2020 года. При этом снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ объясняется карантинными мерами, которые были введены для борьбы с COVID-19.

В госпитализации нуждались 160 181 человек, из которых 72% - это дети до 17 лет. При этом количество пациентов с тяжелой острой респираторной инфекцией увеличилось вдвое по сравнению с прошлым сезоном.

"Всего за сезон гриппа зарегистрировали 71 летальный случай, что подтверждено лабораторно методом ПЦР. Среди умерших было двое детей. Летальность от осложнений гриппа была вызвана наличием у умерших сопутствующих хронических заболеваний и отсутствием вакцинации против гриппа", - сообщили в ЦГЗ.

С начала сезона против гриппа вакцинировались 238 079 человек, что составляет 0,6% населения. Доля детей привитых от гриппа - 10,5%. При этом из 15,1 млн человек, которых находятся в группе риска, вакцинировались лишь 1,6%.

"Такой незначительный объем охвата прививками против гриппа не влияет на снижение заболеваемости и не создает достаточного иммунной прослойки среди людей, которые являются в группе риска", - сообщили в Минздраве.

Отметим, карантин в Украине был введен в марте в связи с распространением коронавируса. Сейчас карантин продлен до 31 июля.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 24 июня в Украине коронавирусом болеют более 39 тысяч человек, из них за прошлые сутки выявили 940 новых случаев, что является новым антирекордом.

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Автор: Игорь Литвиненко