Восени українців чекає два вірусу відразу: лікар попередила про небезпеку

Восени українців чекає грип та коронавірус (колаж РБК-Україна)

Лікар розповів, як вберегтися від небезпечних вірусів

Український медик розповіла, що восени наших громадян чекає друга хвиля коронавірусу, яка буде супроводжуватися вірусом грипу та іншими респіраторними захворюваннями.

"Небезпека восени полягає в тому, що буде з'єднання декількох респіраторних інфекцій. Розпочнеться грип, почнуться інші гострі вірусні інфекції. На це може накластися і циркуляція коронавіруса", – розповіла лікар-епідеміолог Людмила Мухарська "Обозревателю".

За словами доктора, якщо восени буде лютувати кілька вірусів, медичній системі потрібна більш потужна база.

"Нам потрібно буде госпіталізувати не тільки хворих COVID-19, але і хворих грипом та іншими гострими респіраторними інфекціями", - розповіла медик.

Вона зазначила, що в боротьбі з вірусними захворюваннями допоможуть такі ж заходи, як і при COVID-19, тобто соціальна дистанція, дезінфекція рук і поверхонь, медична маска.

"Якщо ми будемо робити все, що повинні робити, щоб не інфікуватися коронавірусом, то саме це допоможе нам не інфікуватися від інших респіраторних вірусних інфекцій, в тому числі і від грипу", – сказала лікар.

Мухарська порадила всім, хто знаходиться в групі ризику, вакцинуватися від грипу.

Як ми раніше повідомляли, в Україні за епідсезон грип та ГРВІ перехворіло майже 5 млн осіб.

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Автор: Людмила Жукова