Осенний призыв 2021: в Украине стало меньше уклонистов, но больше - непригодных к службе

Отправка призывников в воинские части, которая началась на днях в городах Украины, продлится до 16 декабря.

Житомирский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки уже отправил в армию первую партию призывников - молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет - в количестве 105 человек (из общих 520 новобранцев).

Из Днепропетровской области в воинские части отправились первые 97 призывников.

Из Закарпатской и Ивано-Франковской областей призовут 800 молодых украинцев.

Из Винницкой области частями отправляют около 150 человек из запланированных 654 новобранцев.

Из Одесской области первая команда призывников насчитывает 60 юношей (всего же будут направлены 735 новобранцев).

В областных военно-врачебных комиссиях проинформировали, что во время нынешнего призыва фиксируется увеличение процента непригодных к военной службе граждан. Особенно это наблюдается в районах, зараженных радиоактивными отходами после аварии на ЧАЭС.

Чаще всего молодые люди имеют проблемы с дыхательной и сердечно-сосудистой системой, также нередко диагностируются плоскостопие и остеохондроз.

При этом отмечается, что количество "уклонистов" стала меньше, чем это было в прошлые призывы.