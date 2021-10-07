Осенний призыв 2021: в Украине стало меньше уклонистов, но больше - непригодных к службе

В Украине осенний призыв-2021 на военную службу стартовал в октябре и продлится до декабря, в рамках которого планируется набрать 13 575 срочников. В областных военкоматах и медкомиссиях рассказали о ситуации с набором новобранцев в ряды ВСУ, Госпогранслужбы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта.
Об этом передает Армія Inform.
Отправка призывников в воинские части, которая началась на днях в городах Украины, продлится до 16 декабря.
В областных военно-врачебных комиссиях проинформировали, что во время нынешнего призыва фиксируется увеличение процента непригодных к военной службе граждан. Особенно это наблюдается в районах, зараженных радиоактивными отходами после аварии на ЧАЭС.
Чаще всего молодые люди имеют проблемы с дыхательной и сердечно-сосудистой системой, также нередко диагностируются плоскостопие и остеохондроз.
При этом отмечается, что количество "уклонистов" стала меньше, чем это было в прошлые призывы.
Напомним, в прошлом году Верховная Рада ужесточила наказание для призывников-уклонистов: при нарушении военного учета военнообязанным, а также тем, кто попадает под призыв и резервистам придется заплатить от 510 до 810 гривен, а при повторном совершении нарушения - от 850 до 1700 гривен. При этом уклонение в особый период грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
Добавим, что в Украине намерены отменить обязательный военный призыв в армию уже с 2023 года.