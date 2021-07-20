В Украине отменят обязательный военный призыв: у Зеленского назвали сроки
Обязательный военный призыв в Украине отменят уже с 2023 года. Такой шаг нужно сделать на пути к членству в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы партии СН Александра Корниенко в интервью "Украинским новостям".
С принятием законопроекта о национальном сопротивлении начнет постепенно воплощаться военная стратегия, подписанная президентом Владимиром Зеленским. Она предусматривает замену обязательного призыва службой в резерве.
"Это возможно уже с 2023 года. Также будет реформа военкомата. Эти все реформы ожидаются, потому что они связаны с планом членства в НАТО. Военная реформа будет происходить дальше постоянно", - пояснил Корниенко.
Напомним, на минувшей неделе Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского №5558, который предусматривает, что численность Вооруженных сил Украины вырастет на 11 тысяч человек.
Также Рада приняла законопроект №5557 о национальном сопротивлении, в котором прописано создание в Украине территориальной обороны.