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В Украине отменят обязательный военный призыв: у Зеленского назвали сроки

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Вторник 20 июля 2021 13:46
В Украине отменят обязательный военный призыв: у Зеленского назвали сроки Фото: в Украине отменят обязательный военный призыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Обязательный военный призыв в Украине отменят уже с 2023 года. Такой шаг нужно сделать на пути к членству в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы партии СН Александра Корниенко в интервью "Украинским новостям".

С принятием законопроекта о национальном сопротивлении начнет постепенно воплощаться военная стратегия, подписанная президентом Владимиром Зеленским. Она предусматривает замену обязательного призыва службой в резерве.

"Это возможно уже с 2023 года. Также будет реформа военкомата. Эти все реформы ожидаются, потому что они связаны с планом членства в НАТО. Военная реформа будет происходить дальше постоянно", - пояснил Корниенко.

Напомним, на минувшей неделе Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского №5558, который предусматривает, что численность Вооруженных сил Украины вырастет на 11 тысяч человек.

Также Рада приняла законопроект №5557 о национальном сопротивлении, в котором прописано создание в Украине территориальной обороны.

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