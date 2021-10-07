Осінній призов 2021: в Україні стало менше ухильників, проте більше - непридатних до служби

В Україні осінній призов-2021 на військову службу стартував у жовтні й триватиме по грудень, в рамках якого планується набрати 13 575 строковиків. В обласних військкоматах і медкомісіях розповіли про ситуацію з набором новобранців до лав ЗСУ, Держприкордонслужби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.
Про це передає Армія Inform.
Відправка призовників у військові частини, яка розпочалася днями в містах України, триватиме по 16 грудня.
В обласних військово-лікарських комісіях поінформували, що під час нинішнього призову фіксується збільшення відсотка непридатних до військової служби громадян. Особливо це спостерігається в районах, заражених радіоактивними відходами після аварії на ЧАЕС.
Найчастіше молоді люди мають проблеми з дихальною і серцево-судинною системою, також нерідко діагностуються плоскостопість та остеохондроз.
При цьому зазначається, що кількість "ухильників" стала меншою, ніж це було в минулі призови.
Нагадаємо, торік Верховна Рада посилила покарання для призовників-ухильників: при порушенні військового обліку військовозобов'язаним, а також тим, хто потрапляє під призов і резервістам доведеться заплатити від 510 до 810 гривень, а при повторному вчиненні порушення - від 850 до 1700 гривень. При цьому ухилення в особливий період загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.
Додамо, що в Україні мають намір скасувати обов'язковий військовий призов до армії вже з 2023 року.