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Осінній делікатес: 5 страв із гарбуза, від яких ви будете в захваті (рецепти)

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Субота 24 вересня 2022 08:44
Осінній делікатес: 5 страв із гарбуза, від яких ви будете в захваті (рецепти) Топ страв із гарбуза восени (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Гарбуз - сезонний осінній продукт в Україні. Однак часто помилково думають, що з нього можна приготувати "заїжджену" гарбузову кашу.

Styler зібрав прості, але водночас цікаві варіанти приготування гарбуза.

Що готувати з гарбуза?

Гарбузовий крем-суп

Для його приготування покладіть в каструлю вершкове масло, на якому обсмажте дрібно нарізану цибулю приблизно 6-8 хвилин. Сюди ж додайте м'якуш гарбуза та натерту моркву.

Залийте попередньо звареним бульйоном і після закипання варіть ще 20 хвилин. Перебийте всі інгредієнти блендером, додайте спеції до свого смаку.

Осінній делікатес: 5 страв із гарбуза, від яких ви будете в захваті (рецепти)

Рецепт гарбузового супу (фото: unian.ua)

Гарбузові оладки

В одній місткості з’єднайте яйця, кефір, борошно, сіль, цукор і м’якуш гарбуза. Перемішайте до однорідної маси. Випікайте на пательні приблизно по 2 хвилини з кожного боку.

Такі оладки можуть бути прекрасним варіантом сніданку або вечері.

Осінній делікатес: 5 страв із гарбуза, від яких ви будете в захваті (рецепти)

Гарбузові оладки - хороший варіант сніданку (фото: lady.tochka.net)

Гарбузовий пиріг

Для начинки змішайте вершкове масло, цукор, мускатний горіх і корицю. Додайте до суміші гарбуз і тушкуйте 15 хвилин.

Пісочне тісто розділіть на 2 частини. Першу викладіть у форму, заповніть начинкою, а другою накрийте заготівлю. Змажте яйцем, посипте цукром і випікайте пів години при температурі 200° C.

Осінній делікатес: 5 страв із гарбуза, від яких ви будете в захваті (рецепти)

З гарбуза можна приготувати пряний пиріг (фото: Freepik)

Гарбузовий лате

Для атмосферних ранків необхідно відварити гарбуз, додати до нього молоко та цукор. Доваривши до кипіння, зніміть з вогню. Додайте корицю, кардамон і мускатний горіх. Збийте суміш блендером.

У склянку спочатку вилийте гарбузову рідину, потім еспресо. Смачним доповненням стануть вершки, а прикрасити можна паличкою ароматної кориці.

Осінній делікатес: 5 страв із гарбуза, від яких ви будете в захваті (рецепти)

Замініть звичайний лате на оригінальний гарбузовий (фото: kavova.net.ua)

Гарбузово-курячі котлетки

З’єднайте курячий фарш і дрібно натертий гарбуз. Додайте вершкове масло, спеції, яйце та манку. Лишіть фарш на 20 хвилин, після чого формуйте котлетки та обсмажуйте по 5 хвилин з обох боків.

Осінній делікатес: 5 страв із гарбуза, від яких ви будете в захваті (рецепти)

Рецепт корисних котлеток з гарбуза та курки (фото: jisty.com.ua)

У чому користь гарбуза?

Своїми властивостями гарбуз випереджає багато овочів. Адже за вмістом вітамінів і мінералів він поєднує в собі чи не всю городину.

Вітамін Е підтримує молодість організму та пружність шкіри. Вітамін Т покращує травні процеси. Вітамін F тримає в тонусі роботу серця та судин, а пектин виводить холестерин із крові.

Лікарі наполегливо рекомендують додавати його й до дитячого раціону.

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