Осенний деликатес: 5 блюд из тыквы, от которых вы будете в восторге (рецепты)
Тыква - сезонный осенний продукт в Украине. Однако часто ошибочно полагают, что из него можно приготовить "заезженную" тыквенную кашу.
Styler собрал простые, но в то же время интересные варианты приготовления тыквы.
Что готовить из тыквы?
Тыквенный крем-суп
Для его приготовления уложите в кастрюлю сливочное масло, на котором обжарьте мелко нарезанный лук примерно 6-8 минут. Сюда же добавьте мякоть тыквы и натертую морковь.
Залейте предварительно сваренным бульоном и после закипания варите еще 20 минут. Перебейте все ингредиенты блендером, добавьте специи по своему вкусу.
Рецепт тыквенного супа (фото: unian.ua)
Тыквенные оладьи
В одной емкости соедините яйца, кефир, муку, соль, сахар и мякоть тыквы. Перемешайте до однородной массы. Выпекайте на сковороде примерно по 2 минуты с каждой стороны.
Такие оладьи могут быть прекрасным вариантом завтрака или ужина.
Тыквенные оладьи - хороший вариант завтрака (фото: lady.tochka.net)
Тыквенный пирог
Для начинки смешайте сливочное масло, сахар, мускатный орех и корицу. Добавьте к смеси тыкву и тушите 15 минут.
Песочное тесто разделите на две части. Первую выложите в форму, заполните начинкой, а вторую накройте заготовку. Смажьте яйцом, посыпьте сахаром и выпекайте полчаса при 200°C.
Из тыквы можно приготовить пряный пирог (фото: Freepik)
Тыквенный латте
Для атмосферного утра необходимо отварить тыкву, добавить к нему молоко и сахар. Доварив до кипения, снимите с огня. Добавьте корицу, кардамон и мускатный орех. Взбейте смесь блендером.
В стакан сначала вылейте тыквенную жидкость, затем эспрессо. Вкусным дополнением станут сливки, а украсить можно палочкой ароматной корицы.
Замените обычный латте на оригинальный тыквенный (фото: kavova.net.ua)
Тыквенно-куриные котлетки
Соедините куриный фарш и мелко натертую тыкву. Добавьте сливочное масло, специи, яйцо и манку. Оставьте фарш на 20 минут, после чего формуйте котлетки и обжаривайте по 5 минут с обеих сторон.
Рецепт полезных котлеток из тыквы и курицы (фото: jisty.com.ua)
В чем польза тыквы?
Своими свойствами тыква опережает много овощей. Ведь по содержанию витаминов и минералов она сочетает в себе чуть ли не все овощи.
Витамин Е поддерживает молодость организма и упругость кожи. Витамин Т улучшает пищеварительные процессы. Витамин F держит в тонусе работу сердца и сосудов, а пектин выводит из крови холестерин.
Врачи настоятельно рекомендуют добавлять его и в детский рацион.
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