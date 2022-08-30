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Осень начнется с резкого похолодания: синоптик дал новый прогноз погоды на сентябрь

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в первые дни сентября принесет резкое и ощутимое похолодание. Дожди охватят только западные и юго-западные области - там возможны кратковременные грозы. Но метеорологическая осень придет еще не скоро.

Такой прогноз дал синоптик Игорь Кибальчич для Meteoprog.

В первые дни сентября атмосферные процессы над большей частью Европы начнут быстро меняться на осенний лад. Большой скандинавский антициклон Quintin принесет похолодание над большей частью Восточной Европы.

"В связи с этим уже с 1 сентября в Украине произойдет существенное похолодание, а температура воздуха снизится на 6-8 градусов по сравнении с последними днями августа. Атмосферное давление окажется выше нормы, поэтому осадков в первой декаде месяца практически не ожидается, за исключением западной и юго-западной части страны, где в отдельные дни пройдут кратковременные дожди в сопровождении гроз", - рассказал синоптик.

Он добавил, что будет преобладать северо-западный ветер, но без явных порывов. Такая погода не означает, что в Украину придет метеорологическая осень.

Температура воздуха в сентябре будет выше нормы

Под конец первой декады ветра повернут на западное и юго-западное направление, а вместе с ними температурный фон повысится до комфортных летних показателей, как в ночное, так и в дневное время.

Кибальчич подчеркнул, что потепление в середине сентября - это не бабье лето. Он объяснил, что бабье лето приходит только после наступления метеорологической осени, то есть, когда среднесуточная температура воздуха держится на отметках ниже +15 градусов не менее 5 дней.

Настоящее бабье лето обычно приходит в конце сентября или в октябре. И таких периодов осенью может быть несколько.

"Количество осадков по Украине в сентябре ожидается небольшим, и в большинстве областей будет наблюдаться их дефицит. Согласно расчетам Украинского гидрометцентра, в зависимости от региона, ожидается выпадение 29-65 мм, что составит приблизительно 70-75% от климатической нормы. Поэтому риск развития засухи и увеличения пожарной опасности остается, к сожалению, высоким", - предупредил синоптик.

Среднемесячная температура воздуха в сентябре ожидается на 1-1,5 градуса выше климатических норм и в среднем, в зависимости от области, составит от +14 до +19 градусов. Вторая половина сентября может оказаться значительно теплее первой.

Первые заморозки в сентябре маловероятны, за исключением высокогорья Карпат, где это не является аномалией.

Карта погоды в Киеве на сентябрь 2022

Кстати, ранее мы писали о том, что в Украинском гидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь.

А еще рассказывали о том, что появился прогноз погоды на осень от украинских климатологов.

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